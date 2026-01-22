إيران تشنّ عملية أمنية في كرمانشاه وتفكك خلايا مسلحة وتضبط أسلحة

للاستخبارات في محافظة كرمانشاه غربي تنفيذ عملية أمنية واسعة أدّت إلى تفكيك أربع خلايا واعتقال 54 شخصًا، وُصِفوا بأنهم عناصر أساسية على صلة بجماعات معارضة مسلحة وبـ" "، متورطين في أعمال شغب وتخريب داخل المحافظة.



وأفادت السلطات، نقلًا عن وكالة "فارس"، بأن العملية جاءت بعد أسابيع من الرصد والمتابعة، وأسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، شملت 181 قطعة سلاح حربي وأكثر من ألفي طلقة، إضافة إلى توقيف ثلاثة أشخاص ينتمون إلى جماعات مسلحة خارج البلاد، كانوا بحوزتهم سلاحان حربيان.

وبحسب البيان، تم كذلك تفكيك خلية مسلحة مؤلفة من أربعة أشخاص مرتبطة بجماعات ملكية معارضة، إلى جانب اعتقال ثلاثة آخرين قالت السلطات إن لهم صلة بإسرائيل وشاركوا في أعمال شغب في الشوارع، فضلًا عن توقيف أربعة أشخاص مرتبطين بجماعات انفصالية مسلحة.

وفي السياق نفسه، كشف أمين العميد علي أكبر بور جمشيديان عن حصيلة رسمية للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة منذ اندلاع الاحتجاجات الأخيرة، مشيراً إلى تضرر 305 سيارات إسعاف وحافلات، وتخريب 24 محطة وقود و253 محطة حافلات، إضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بنحو 750 بنكاً و600 جهاز صراف آلي.وأظهرت الإحصاءات الرسمية تعرض 414 مركزاً حكومياً للتخريب، وإلحاق أضرار بـ749 سيارة تابعة للشرطة و800 سيارة مدنية، فضلاً عن تخريب 200 مدرسة، والاعتداء على 350 مسجداً، والهجوم على 89 حوزة دينية، واستهداف 120 مقراً لقوات الباسيج.وأكد المسؤول أن الاضطرابات امتدت إلى أكثر من 400 مدينة في مختلف أنحاء البلاد، وشهدت العاصمة وحدها أحداثاً في نحو 100 موقع.