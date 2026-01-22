ذريعة "الرهينة الأخير".. هل تقترب إسرائيل من تنفيذ عملية عسكرية في غزة؟

تتجه الأنظار مجدداً إلى ، مع تواتر معلومات استخباراتية من تشير إلى نية الجيش تنفيذ عملية عسكرية "محدودة"، والهدف: استعادة جثة الجندي "ران غويلي"، آخر رهينة إسرائيلي في القطاع.



ووفقاً لما كشفته صحيفة "معاريف"، فإن هذه العملية تستند إلى "معلومات بالغة الأهمية والدقة" تم انتزاعها من نحو 1250 معتقلاً فلسطينياً استجوبهم جهاز "الشاباك" خلال العام الماضي، بينهم 300 من عناصر "النخبة". هذه الاعترافات تحولت إلى "خريطة طريق" لتحديد مكان الجثة ومسارات الأنفاق التي يتحصن فيها عناصر " ".





التلويح بالخيار العسكري لم يأتِ من فراغ، بل سبقه تنسيق عالي المستوى مع إدارة . وكان لافتاً تصريح الأخير يوم أمس الأربعاء، الذي أكد فيه "علم " بمكان الجثة، مطالباً حماس بإعادتها فوراً، وهو ما اعتبره مراقبون "ضوءاً أخضر" أميركياً لأي تحرك ميداني وشيك.





وفي سياق تعزيز فرضية العملية العسكرية، دخل السفير الأميركي في تل أبيب، مايك هاكابي، على الخط، محملاً حماس مسؤولية التأخير في تنفيذ تعهداتها. ويرى مصدر عسكري إسرائيلي أن الجيش "ملتزم بإعادة غويلي لدفنه وسيفعل ذلك مهما كلف الأمر"، في رسالة واضحة بأن تل أبيب لا تثق بادعاءات الحركة حول فشلها في تحديد مكانه.



