العراق يبدأ إجراءات قانونية بحق عناصر "داعش" المعتقلين من سوريا

أعلن في ، أن السلطات القضائية ستباشر باتخاذ الإجراءات القانونية بحق عناصر تنظيم داعش الذين يتسلمهم العراق من السجون التي كانت تحت سيطرة "قوات " (قسد)، وذلك في إطار عملية نقل جماعية أطلقتها القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم".

وقال المجلس في بيان إن "جميع المتهمين، بغض النظر عن جنسياتهم أو مواقعهم داخل التنظيم الإرهابي، خاضعون لسلطة حصرا، وستطبق بحقهم الإجراءات القانونية دون استثناء".

وأوضح المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن عملية التسليم تأتي بالتنسيق مع ، مشيرا إلى أن المعتقلين أُودعوا في المؤسسات الإصلاحية العراقية.

القيادة المركزية الأميركية أكدت من جهتها أن العملية تهدف إلى نقل ما يصل إلى 7,000 من عناصر داعش من شمال شرقي سوريا إلى مرافق مؤمنة، مشددة على أن نقلهم المنظم "ضروري لمنع أي محاولة فرار قد تشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي والدولي".

كما أفادت مصادر أمنية عراقية بأن المعتقلين سيتم نقلهم على مراحل، باستخدام طائرات مخصصة إلى سجون مؤمنة داخل البلاد.