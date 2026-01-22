روبيو: مجلس السلام في غزة قد يحدث في أماكن أخرى

أكد الأميركي في خلال تدشين غزة من "دافوس" أن التركيز الآن منصب على مستقبل غزة، مشيراً إلى أن ما تحقق هناك يمكن تطبيقه في ملفات أخرى حول العالم.

ووصف في غزة بأنه "أمر ممكن الحدوث" في أماكن أخرى، وأوضح أن الهدف هو أن يصبح اتفاق السلام في غزة "اتفاقاً دائماً"، مع الإشارة إلى أن كثيرين كانوا يعتقدون أن وقف حرب غزة كان أمراً مستحيلاً.