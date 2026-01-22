تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟

Lebanon 24
22-01-2026 | 06:45
A-
A+
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شهدت الحدود العراقية - السورية استنفاراً أمنياً وتقنياً غير مسبوق، مع إعلان بغداد عن منظومة تحصينات هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، بالتزامن مع تسلّم دفعات جديدة من أخطر قيادات تنظيم "داعش".


وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الحدود مع دول الجوار، ولا سيما سوريا، باتت مؤمنة بالكامل عبر "منظومة ثلاثية" تضم جداراً كونكريتياً، خندقاً شقياً، وأسلاكاً شائكة، مدعومة بكاميرات حرارية وطائرات مسيّرة تراقب أي تحركات مشبوهة على مدار الساعة.


وفي خطوة ميدانية لافتة، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة استطلاعية إلى قضاء سنجار على الحدود الفاصلة مع سوريا، معلناً عن تنفيذ "ساتر أمني" بتحصينات استثنائية لم يشهدها العراق سابقاً، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل "خط صد" مميزاً لمنع تسلل الإرهابيين وحماية السيادة الوطنية.


وعلى مقلب آخر، أكد العراق تسلّمه الدفعة الأولى من عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين سابقاً لدى "قسد" في سوريا، والتي ضمت 150 عنصراً من "قيادات المستوى الأول". وأوضح النعمان أن بغداد وافقت على استلام الإرهابيين من مختلف الجنسيات وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية، مع استمرار التنسيق لتحديد أعداد الدفعات القادمة وفقاً للموقف الأمني.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقاتلة اعترضت مسيرتين حاولتا التسلل إلى إسرائيل من جهة الغرب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي: إيران طلبت ضبط الحدود ومنع تسلّل إرهابيين
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية جدرا توضح: معمل الأحذية المخالف يقع ضمن نطاق برجا وليس جدرا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24
النقل العراقية: إغلاق مطار بغداد أمام الرحلات الجوية مؤقتا نتيجة سوء الطقس
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 18:22:33 Lebanon 24 Lebanon 24

العراقية

السودان

السورية

العراقي

القادمة

التزام

سوداني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:37 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:17 | 2026-01-22
Lebanon24
11:07 | 2026-01-22
Lebanon24
10:53 | 2026-01-22
Lebanon24
10:25 | 2026-01-22
Lebanon24
10:00 | 2026-01-22
Lebanon24
09:48 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24