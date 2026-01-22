تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
19
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
بالجدران والمسيّرات.. كيف خططت بغداد لإغلاق ثغرات التسلل الإرهابي؟
Lebanon 24
22-01-2026
|
06:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت الحدود
العراقية
-
السورية
استنفاراً أمنياً وتقنياً غير مسبوق، مع إعلان
بغداد
عن منظومة تحصينات هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد، بالتزامن مع تسلّم دفعات جديدة من أخطر قيادات تنظيم "داعش".
وكشف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، أن الحدود مع دول الجوار، ولا سيما
سوريا
، باتت مؤمنة بالكامل عبر "منظومة ثلاثية" تضم جداراً كونكريتياً، خندقاً شقياً، وأسلاكاً شائكة، مدعومة بكاميرات حرارية وطائرات مسيّرة تراقب أي تحركات مشبوهة على مدار الساعة.
وفي خطوة ميدانية لافتة، أجرى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني زيارة استطلاعية إلى قضاء سنجار على الحدود الفاصلة مع سوريا، معلناً عن تنفيذ "ساتر أمني" بتحصينات استثنائية لم يشهدها
العراق
سابقاً، مؤكداً أن هذا الإجراء يمثل "خط صد" مميزاً لمنع تسلل الإرهابيين وحماية السيادة الوطنية.
وعلى مقلب آخر، أكد العراق تسلّمه الدفعة الأولى من عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين سابقاً لدى "قسد" في سوريا، والتي ضمت 150 عنصراً من "قيادات المستوى الأول". وأوضح النعمان أن بغداد وافقت على استلام الإرهابيين من مختلف الجنسيات وإيداعهم المؤسسات الإصلاحية، مع استمرار التنسيق لتحديد أعداد الدفعات
القادمة
وفقاً للموقف الأمني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: مقاتلة اعترضت مسيرتين حاولتا التسلل إلى إسرائيل من جهة الغرب
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقاتلة اعترضت مسيرتين حاولتا التسلل إلى إسرائيل من جهة الغرب
22/01/2026 18:22:33
22/01/2026 18:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي: إيران طلبت ضبط الحدود ومنع تسلّل إرهابيين
Lebanon 24
مستشار الأمن القومي العراقي: إيران طلبت ضبط الحدود ومنع تسلّل إرهابيين
22/01/2026 18:22:33
22/01/2026 18:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية جدرا توضح: معمل الأحذية المخالف يقع ضمن نطاق برجا وليس جدرا
Lebanon 24
بلدية جدرا توضح: معمل الأحذية المخالف يقع ضمن نطاق برجا وليس جدرا
22/01/2026 18:22:33
22/01/2026 18:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
النقل العراقية: إغلاق مطار بغداد أمام الرحلات الجوية مؤقتا نتيجة سوء الطقس
Lebanon 24
النقل العراقية: إغلاق مطار بغداد أمام الرحلات الجوية مؤقتا نتيجة سوء الطقس
22/01/2026 18:22:33
22/01/2026 18:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
العراقية
السودان
السورية
العراقي
القادمة
التزام
سوداني
تابع
قد يعجبك أيضاً
غرينلاند لواشنطن: السيادة خط أحمر
Lebanon 24
غرينلاند لواشنطن: السيادة خط أحمر
11:17 | 2026-01-22
22/01/2026 11:17:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فوق "المنطقة 51" المُثيرة للجدل... فيديو يُوثّق تحليق "طائرة مثلثة غامضة"
Lebanon 24
فوق "المنطقة 51" المُثيرة للجدل... فيديو يُوثّق تحليق "طائرة مثلثة غامضة"
11:07 | 2026-01-22
22/01/2026 11:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خلل فني.. اليابان تغلق مفاعلًا نوويًا بعد ساعات من إعادة تشغيله
Lebanon 24
بسبب خلل فني.. اليابان تغلق مفاعلًا نوويًا بعد ساعات من إعادة تشغيله
10:53 | 2026-01-22
22/01/2026 10:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!
Lebanon 24
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!
10:25 | 2026-01-22
22/01/2026 10:25:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تحسبا لحرب مع إيران.. تقرير إسرائيلي يكشف ما تقوم به الولايات المتحدة
Lebanon 24
تحسبا لحرب مع إيران.. تقرير إسرائيلي يكشف ما تقوم به الولايات المتحدة
10:00 | 2026-01-22
22/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
Lebanon 24
هذا ما قد يفعله "حزب الله" عند الحدود.. مركز إسرائيلي يكشف
14:37 | 2026-01-21
21/01/2026 02:37:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "ضربة إيران"؟ إقرأوا ما قاله
14:00 | 2026-01-21
21/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:17 | 2026-01-22
غرينلاند لواشنطن: السيادة خط أحمر
11:07 | 2026-01-22
فوق "المنطقة 51" المُثيرة للجدل... فيديو يُوثّق تحليق "طائرة مثلثة غامضة"
10:53 | 2026-01-22
بسبب خلل فني.. اليابان تغلق مفاعلًا نوويًا بعد ساعات من إعادة تشغيله
10:25 | 2026-01-22
بالأرقام.. صحيفة تكشف كلفة اغتيال نصرالله!
10:00 | 2026-01-22
تحسبا لحرب مع إيران.. تقرير إسرائيلي يكشف ما تقوم به الولايات المتحدة
09:48 | 2026-01-22
ماكرون يعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المتوسط
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 18:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 18:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 18:22:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24