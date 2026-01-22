تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

هرتسوغ: المستقبل الوحيد الممكن لإيران يكمن في "تغيير النظام"

Lebanon 24
22-01-2026 | 06:52
هرتسوغ: المستقبل الوحيد الممكن لإيران يكمن في تغيير النظام
هرتسوغ: المستقبل الوحيد الممكن لإيران يكمن في تغيير النظام photos 0
قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الخميس، إن المستقبل الوحيد الممكن لإيران يكمن في "تغيير النظام"، مؤكدا أن الشعب الإيراني يتوق إلى هذا التغيير، بحسب وكالة "فرانس برس".

وشهدت إيران اعتبارا من 28 كانون الأول احتجاجات بسبب المصاعب الاقتصادية، لكنها توسعت في أنحاء البلاد بحلول الثامن من كانون الثاني، وشكلت تحديا لنظام الجمهورية الإسلامية الذي يحكم إيران منذ عام 1979.
 
وقال هرتسوغ في لقاء على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "الشعب الإيراني يتوق إلى التغيير. الشعب الإيراني يستحق التغيير" وفق تعبيره.

وأضاف أن "مستقبل الشعب الإيراني لا يمكن أن يكون إلا بتغيير النظام، ويجب أن يكون ذلك... وفق إرادة الشعب الإيراني وبدعم من المجتمع الدولي".

وتابع الرئيس الإسرائيلي: "من الواضح بالنسبة إلي أن نظام خامنئي يمر بوضع هش للغاية". (إرم نيوز) 
 
