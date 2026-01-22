هرتسوغ: المستقبل الوحيد الممكن لإيران يكمن في "تغيير النظام"

قال الرئيس إسحق ، الخميس، إن الوحيد الممكن لإيران يكمن في "تغيير النظام"، مؤكدا أن الشعب يتوق إلى هذا التغيير، بحسب وكالة "فرانس برس".



وشهدت اعتبارا من 28 كانون الأول احتجاجات بسبب المصاعب الاقتصادية، لكنها توسعت في أنحاء البلاد بحلول الثامن من كانون الثاني، وشكلت تحديا لنظام الجمهورية الإسلامية الذي يحكم إيران منذ عام 1979.

وقال هرتسوغ في لقاء على هامش "الشعب الإيراني يتوق إلى التغيير. الشعب الإيراني يستحق التغيير" وفق تعبيره.



وأضاف أن "مستقبل الشعب الإيراني لا يمكن أن يكون إلا بتغيير النظام، ويجب أن يكون ذلك... وفق إرادة الشعب الإيراني وبدعم من ".



وتابع الرئيس الإسرائيلي: "من الواضح بالنسبة إلي أن نظام يمر بوضع هش للغاية". (إرم نيوز)