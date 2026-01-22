معبر رفح "سالك" بالإتجاهين الأسبوع المقبل.. "وعد" من علي شعث برعاية أميركية

بين أروقة " " الاقتصادي في ، والواقع المأساوي في ، تضاربت المشاهد اليوم بين حراك سياسي دولي تقوده ، ومأساة إنسانية يسطرها البرد القارس.





أعلن علي شعث، رئيس لجنة المعين حديثاً، أن معبر الحدودي بين مصر والقطاع سيُعاد فتحه في الاتجاهين الأسبوع المقبل. شعث، الذي تحدث خلال إطلاق "مجلس السلام" برعاية الرئيس الأميركي ، اعتبر أن هذه الخطوة تعني أن "غزة لم تعد مغلقة أمام والعالم".





وفي دافوس أيضاً، وقع الرئيس الأميركي الميثاق التأسيسي لـ"مجلس السلام" الذي أنشأه حديثاً، مؤكداً أن هذا المجلس سيعمل "بالتنسيق" مع ، في محاولة لرسم مسار جديد للمنطقة من قلب المنتدى العالمي.





وفي مقابل هذه الوعود السياسية، لا تزال غزة تنزف أطفالها؛ حيث أعلنت مصادر طبية عن وفاة الرضيع زور (3 أشهر) نتيجة البرد القارس في مدينة غزة. وبرحيل علي، ترتفع حصيلة الأطفال الذين قضوا بسبب الشتاء القاسي إلى 10 ضحايا، في ظل غياب التدفئة وشح المساعدات.





