في بلد عربي.. إغلاق مطعم بعد إصابة 22 شخصاً بالتسمم

أمر اللواء كمال محافظ أسوان جنوب مصر، بالإغلاق الفوري لأحد المطاعم بقرية "أدندان" بمركز نصر النوبة، عقب تعرض 22 شخصاً لحالات إعياء غامض واضطرابات معوية حادة.



وكانت قرية "أدندان" بأسوان قد استيقظت على واقعة إصابة عشرات المواطنين بقيء وإسهال شديدين.



وأوضحت المصادر الطبية أن من بين المصابين 10 عمال بالإضافة إلى عدد من الرجال والنساء من سكان القرية، فيما ثبت أن جميع المصابين تناولوا وجبات من المطعم المذكور.



وجرى تقديم الإسعافات الأولية لجميع الحالات، وأكدت التقارير الطبية استقرار وضعهم الصحي تحت الملاحظة الدقيقة لضمان عدم حدوث مضاعفات.

وفور وقوع الحادث، وجه محافظ أسوان مسؤولي بفحص المطعم المشتبه به، حيث أثبتت نتائج المعامل والتحاليل عدم صلاحية المواد الغذائية، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد صاحب المطعم. (العربية)