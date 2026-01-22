تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

براك التقى عبدي.. وتأكيد على دعم اتفاق "18 كانون الثاني"

Lebanon 24
22-01-2026 | 08:40
براك التقى عبدي.. وتأكيد على دعم اتفاق 18 كانون الثاني
براك التقى عبدي.. وتأكيد على دعم اتفاق 18 كانون الثاني photos 0
التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم براك، يوم الخميس، بقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.

وقال براك في منشور على منصحة "إكس": "أكدت الولايات المتحدة مجددا دعمها القوي والتزامها بتعزيز عملية التكامل المنصوص عليها في اتفاق 18 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية".

وتابع "اتفقت كافة الأطراف على أن الخطوة الأولى الأساسية هي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الحالي، بينما نعمل معا على تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة من كافة الأطراف لتعزيز الثقة والاستقرار الدائم". (سكاي نيوز عربية) 
 
 
