براك التقى عبدي.. وتأكيد على دعم اتفاق "18 كانون الثاني"

التقى المبعوث الأميركي الخاص إلى ، ، يوم الخميس، بقائد قوات سوريا .



وقال في منشور على منصحة "إكس": "أكدت مجددا دعمها القوي والتزامها بتعزيز عملية التكامل المنصوص عليها في اتفاق 18 كانون الثاني بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة ".



وتابع "اتفقت كافة الأطراف على أن الخطوة الأولى الأساسية هي الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الحالي، بينما نعمل معا على تحديد وتنفيذ تدابير بناء الثقة من كافة الأطراف لتعزيز الثقة والاستقرار الدائم". (سكاي نيوز عربية)

