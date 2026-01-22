ماكرون يعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المتوسط

أعلن أن البحرية أوقفت، يوم الأربعاء، ناقلة نفط في عرض البحر الأبيض المتوسط يشتبه بأنها قادمة من ، وتخضع لعقوبات دولية، ورفعت علما مزيفا.





وقال ماكرون إن العملية نفذت بمشاركة عدد من الحلفاء، وبما يتوافق بالكامل مع اتفاقية لقانون البحار، مؤكدا أنه "لن يسمح بتجاوز أي شيء"، وأن مصممة على فرض احترام القانون الدولي وضمان فعالية نظام .

وأضاف أن تحقيقات قضائية فتحت على الفور، وأنه تم تحويل مسار السفينة بعد احتجازها، مشيرا إلى أن ما يعرف بـ"الأسطول الشبح" يسهم في تمويل الحرب على عبر التحايل على العقوبات الدولية.



وشدد ماكرون على أن ستواصل العمل مع شركائها لمنع أي انتهاكات، وضمان تطبيق العقوبات بما يحفظ أمن الملاحة ويحد من تمويل النزاعات.