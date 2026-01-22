فوق "المنطقة 51" المُثيرة للجدل... فيديو يُوثّق تحليق "طائرة مثلثة غامضة"

أظهرت لقطات جديدة بالأشعة تحت الحمراء طائرة مثلثة الشكل، تُحلّق ليلا فوق قاعدة نيفادا للاختبار والتدريب الشديدة السرية، المعروفة باسم "المنطقة 51".

وفي هذا السياق، قال الباحث في شؤون الطيران أندرس أوتيسون، مدير قناة " " المعروفة باسم Uncanny Expeditions، إنه شاهد الطائرة غير الاعتيادية ليلة 14 كانون الثاني 2026، أثناء تخييمه قرب منطقة بحيرة غروم، بهدف مراقبة النشاط الجوي الليلي باستخدام أجهزة مسح لاسلكي ومعدات تصوير حراري ومستشعرات بصرية.

وبحسب أوتيسون، فان الشكل المثلث للطائرة كان لافتا ومختلفا عن كافة المنصات الجوية المعروفة التي تعمل عادة في تلك المنطقة، ما دفعه إلى الاعتقاد بأنها لا تنتمي إلى أي طراز معلن.



وأوضح أن قاذفة "بي 2 سبيريت"، التي كانت تعمل تحت رمز النداء REARM71، كانت نشطة في المنطقة في وقت سابق من تلك الليلة لما يقارب أربع ساعات، قبل أن تعود إلى في ولاية ميزوري.

وشدد أوتيسون على أن الطائرة المثلثة ظهرت بعد الانتهاء من رصد القاذفة بي 2، وان الصور الحرارية المتجاورة أظهرت فروقا واضحة بين الطائرتين، سواء من حيث الشكل أو البصمة الحرارية. (روسيا اليوم)