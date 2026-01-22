تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

غرينلاند لواشنطن: السيادة خط أحمر

Lebanon 24
22-01-2026 | 11:17
A-
A+
غرينلاند لواشنطن: السيادة خط أحمر
غرينلاند لواشنطن: السيادة خط أحمر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال رئيس وزراء غرينلاند، فريدريك نيلسن، إن بلاده لديها "خطوط حمراء" يجب احترامها، مؤكداً أن "السيادة خط أحمر" حتى مع الاستعداد لمزيد من التعاون والتفاوض على "شراكة أفضل" مع الولايات المتحدة.
وأضاف أن هدف غرينلاند هو مواصلة حوار سلمي قائم على التعاون، على أن يجري ذلك ضمن احترام متبادل لوضع الجزيرة الدستوري وللقانون الدولي. كما قال إنه "لا علم له بتفاصيل الاتفاق" الذي يجري النقاش حوله حالياً.
 
في السياق، كان قد أكّد أكّد نائب رئيس وزراء غرينلاند، أن أيّ محاولة "للتخلّي عن بلدنا لآخرين" هي "غير مقبولة"، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطار اتفاق حول الجزيرة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما أفادت به "وكالة الصحافة الفرنسية".

وكتب ميوتي إيغيدي في منشور على "فيسبوك": "أيّاً كانت الضغوط الممارَسة من الآخرين، فإن بلدنا لن يتمّ التخلّي عنه ولن يكون موضع مزايدات على مستقبلنا".

وأضاف: "من غير المقبول محاولة التخلّي عن بلدنا لآخرين. فهذا بلدنا ونحن من يحدّد مستقبله".

وغرينلاند جزيرة في القطب الشمالي تابعة للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي.

وبعد محادثات بين الأمين العام للناتو والرئيس ترمب، أمس (الأربعاء)، في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع ترامب عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بالقوّة، معلناً التوصّل إلى "إطار" لاتفاق حول الجزيرة يلبّي رغباته.

وأفاد مصدر مطّلع على المناقشات في دافوس لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، اليوم، بأن الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض على اتفاق الدفاع بينهما في شأن غرينلاند الذي وُقّع عام 1951.

وقال إيغيدي: "هذا هو البلد الذي ورثناه من أجدادنا، ولنا أن ننقله إلى أحفادنا".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء غرينلاند: مستعدون للتفاوض على شراكة أفضل مع الولايات المتحدة لكن السيادة خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إدانة جماعية لتحرك واشنطن… سيادة فنزويلا خط أحمر
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء غرينلاند: نتمسك بالحوار والحق في تقرير المصير ولدينا خطوطنا الحمراء ويجب احترام سيادتنا
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24
الدنمارك: منفتحون على الحوار حول غرينلاند لكن السيادة غير قابلة للتفاوض
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 22:10:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الأمين العام

نائب رئيس

الفرنسية

الجزيرة

الشمالي

واشنطن

فيسبوك

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22
Lebanon24
14:49 | 2026-01-22
Lebanon24
14:27 | 2026-01-22
Lebanon24
14:22 | 2026-01-22
Lebanon24
14:10 | 2026-01-22
Lebanon24
14:00 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24