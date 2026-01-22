غرينلاند لواشنطن: السيادة خط أحمر

قال رئيس وزراء غرينلاند، فريدريك نيلسن، إن بلاده لديها "خطوط حمراء" يجب احترامها، مؤكداً أن "السيادة خط أحمر" حتى مع الاستعداد لمزيد من التعاون والتفاوض على "شراكة أفضل" مع .



وأضاف أن هدف غرينلاند هو مواصلة حوار سلمي قائم على التعاون، على أن يجري ذلك ضمن احترام متبادل لوضع الدستوري وللقانون الدولي. كما قال إنه "لا علم له بتفاصيل الاتفاق" الذي يجري النقاش حوله حالياً.

في السياق، كان قد أكّد أكّد وزراء غرينلاند، أن أيّ محاولة "للتخلّي عن بلدنا لآخرين" هي "غير مقبولة"، غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب إطار اتفاق حول الجزيرة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، حسبما أفادت به "وكالة الصحافة ".



وكتب ميوتي إيغيدي في منشور على " ": "أيّاً كانت الضغوط الممارَسة من الآخرين، فإن بلدنا لن يتمّ التخلّي عنه ولن يكون موضع مزايدات على مستقبلنا".



وأضاف: "من غير المقبول محاولة التخلّي عن بلدنا لآخرين. فهذا بلدنا ونحن من يحدّد مستقبله".



وغرينلاند في القطب تابعة للدنمارك وتتمتع بحكم ذاتي.



وبعد محادثات بين للناتو والرئيس ترمب، أمس (الأربعاء)، في دافوس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي، تراجع عن تهديداته بالاستيلاء على غرينلاند بالقوّة، معلناً التوصّل إلى "إطار" لاتفاق حول الجزيرة يلبّي رغباته.



وأفاد مصدر مطّلع على المناقشات في دافوس لـ"وكالة الصحافة الفرنسية"، اليوم، بأن الولايات المتحدة والدنمارك ستعيدان التفاوض على اتفاق الدفاع بينهما في شأن غرينلاند الذي وُقّع عام 1951.



وقال إيغيدي: "هذا هو البلد الذي ورثناه من أجدادنا، ولنا أن ننقله إلى أحفادنا".