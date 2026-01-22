أحد المُقرّبين من بشار الأسد... توقيف العميد راتب علي غانم في ريف دمشق

أعلنت ، عن القبض في محافظة ريف ، على العميد راتب ، الذي شغل سابقاً منصب معاون سعسع بين عامي 2010 و2014.



وبحسب وزارة الداخلية السوريّة: "شغل سابقاً منصب رئيس العسكري في بتعيين مباشر من الرئيس السابق ، وقد تورط خلال تلك الفترة في قمع التظاهرات واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، ومارس أساليب قمعية وإجرامية بحق المناطق التي كان يديرها، بما في ذلك انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".

