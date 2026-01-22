تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أحد المُقرّبين من بشار الأسد... توقيف العميد راتب علي غانم في ريف دمشق

Lebanon 24
22-01-2026 | 11:29
أحد المُقرّبين من بشار الأسد... توقيف العميد راتب علي غانم في ريف دمشق
أحد المُقرّبين من بشار الأسد... توقيف العميد راتب علي غانم في ريف دمشق photos 0
أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن القبض في محافظة ريف دمشق، على العميد راتب علي غانم، الذي شغل سابقاً منصب معاون رئيس فرع سعسع بين عامي 2010 و2014.

وبحسب وزارة الداخلية السوريّة: "شغل سابقاً منصب رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة الحسكة بتعيين مباشر من الرئيس السابق بشار الأسد، وقد تورط خلال تلك الفترة في قمع التظاهرات واعتقال أعداد كبيرة من المواطنين، ومارس أساليب قمعية وإجرامية بحق المناطق التي كان يديرها، بما في ذلك انتهاك الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين".
 
 
وزارة الداخلية

مدينة الحسكة

بشار الأسد

فرع الأمن

علي غانم

رئيس فرع

السورية

الأسد

