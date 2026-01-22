تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
جريمة مروّعة في دولة عربيّة... بعدما قتل زوجته وفرّ هذا ما فعله بجميع أولاده!
Lebanon 24
22-01-2026
|
12:36
photos
شهدت
محافظة الإسكندرية في مصر
، جريمة عائليّة مروّعة، حيث أقدم والدٌ على قتل أولاده الـ4، وعمد إلى رمي جثثهم في ملاحات
بحيرة مريوط
.
وخلال التحقيقات، اعترف الوالد بارتكاب الجريمة، وقال إنّه شنق أولاده الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 سنة، واحدا تلو الآخر، ومن ثمّ رمى جثثهم في مياه الملاحات.
وبحسب التحقيقات، فإنّ المتّهم سبق له وأنّ قتل زوجته قبل عام في محافظة
المنيا
، وألقى جثتها في نهر النيل، وفرّ إلى دمياط ومن ثمّ إلى الإسكندرية. (روسيا اليوم)
عربي-دولي
منوعات
محافظة الإسكندرية في مصر
محافظة الإسكندرية
الإسكندرية
روسيا اليوم
بحيرة مريوط
المنيا
الملاح
روسيا
تابع
