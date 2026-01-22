جريمة مروّعة في دولة عربيّة... بعدما قتل زوجته وفرّ هذا ما فعله بجميع أولاده!

شهدت ، جريمة عائليّة مروّعة، حيث أقدم والدٌ على قتل أولاده الـ4، وعمد إلى رمي جثثهم في ملاحات .

وخلال التحقيقات، اعترف الوالد بارتكاب الجريمة، وقال إنّه شنق أولاده الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و17 سنة، واحدا تلو الآخر، ومن ثمّ رمى جثثهم في مياه الملاحات.

وبحسب التحقيقات، فإنّ المتّهم سبق له وأنّ قتل زوجته قبل عام في محافظة ، وألقى جثتها في نهر النيل، وفرّ إلى دمياط ومن ثمّ إلى الإسكندرية. (روسيا اليوم)



