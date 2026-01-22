حماس تدعو مجلس السلام إلى الاضطلاع بمسؤوليته لوقف خروقات الاحتلال

شددت حركة " "، في بيان، على "تمسّكها والتزامها باتفاق وقف إطلاق النار، في وقتٍ يواصل فيه انتهاك بنوده على مدار الساعة، في محاولةٍ لتعطيله وعرقلة عمل ، خلافاً لما أُعلن عنه من ترتيبات وضمانات أميركية".

وقالت: "فيما ندخل الشهر الخامس على بدء وقف إطلاق النار، ارتقى نحو 484 شهيدًا فلسطينيًا بنيران الاحتلال، وأُصيب 1297 آخرون، في ظل غياب أي ضغطٍ فعلي لوقف الجرائم المتواصلة".

وأوضحت أنّه "كان الأجدر ببعض المشاركين في منتدى دافوس التركيز على جرائم الاحتلال المجرم المتواصلة في ، وما تمثّله من تقويضٍ للجهود الدولية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وفتح المعابر، وانسحاب جيش الاحتلال، والانطلاق في عملية ؛ بدلاً من توجيه التهديدات إلى الجانب الفلسطيني الملتزم بما تم الاتفاق عليه".

ودعت مجلس السلام إلى "الاضطلاع بمسؤوليته لوقف خروقات الاحتلال، وإلزامه باستحقاقات الاتفاق، وفي مقدمتها إدخال المساعدات ومستلزمات الإيواء، وبدء الإغاثة والإعمار، حمايةً لشعبنا من تداعيات الكارثة الإنسانية التي صنعها الاحتلال؛ لا سيما في ظل تعرض قطاع غزة لموجات من الأمطار والبرد الشديد".