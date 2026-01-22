تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
11
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
14
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
-4
o
بشري
9
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في مناورات حلف الناتو لتعزيز الأمن الأوروبي
Lebanon 24
22-01-2026
|
13:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون
أن فرنسا
ستبقى في حالة تأهب قصوى ومستعدة لاستخدام الأدوات المتاحة إذا ما تعرضت مجددًا للتهديدات. وشدد على أن وحدة
أوروبا
يجعلها تحظى بالاحترام،
وأوضح ماكرون أن
فرنسا
مستعدة للمشاركة في مناورات حلف
الناتو
لتعزيز الأمن
الأوروبي
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئاسة الفرنسية تعلن أنها طلبت إجراء مناورة لحلف الناتو في غرينلاند وتقول إنها مستعدة للمشاركة
Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية تعلن أنها طلبت إجراء مناورة لحلف الناتو في غرينلاند وتقول إنها مستعدة للمشاركة
22/01/2026 22:12:04
22/01/2026 22:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو لا تعتزم مهاجمة الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو وهي مستعدة لتثبيت ذلك في وثيقة قانونية
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الروسي: موسكو لا تعتزم مهاجمة الاتحاد الأوروبي أو حلف الناتو وهي مستعدة لتثبيت ذلك في وثيقة قانونية
22/01/2026 22:12:04
22/01/2026 22:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: ترامب يطلب مناورة للناتو في غرينلاند
Lebanon 24
ماكرون: ترامب يطلب مناورة للناتو في غرينلاند
22/01/2026 22:12:04
22/01/2026 22:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل زيارة ماكرون لبكين.. الصين تأمل بدعم فرنسا لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
Lebanon 24
قبل زيارة ماكرون لبكين.. الصين تأمل بدعم فرنسا لتعزيز التقارب مع الاتحاد الأوروبي
22/01/2026 22:12:04
22/01/2026 22:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الفرنسي إيمانويل
إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي
إيمانويل ماكر
إيمانويل
أن فرنسا
الأوروبي
تابع
قد يعجبك أيضاً
مباحثات عراقية أميركية حول استقرار سوريا ومواجهة داعش
Lebanon 24
مباحثات عراقية أميركية حول استقرار سوريا ومواجهة داعش
15:00 | 2026-01-22
22/01/2026 03:00:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تدرس الإنسحاب بشكلٍ كامل من سوريا
Lebanon 24
أميركا تدرس الإنسحاب بشكلٍ كامل من سوريا
14:49 | 2026-01-22
22/01/2026 02:49:15
Lebanon 24
Lebanon 24
معارك سوريا تدفع حوالى 135 ألف شخص للنزوح
Lebanon 24
معارك سوريا تدفع حوالى 135 ألف شخص للنزوح
14:27 | 2026-01-22
22/01/2026 02:27:01
Lebanon 24
Lebanon 24
دعوى بـ5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي "جي بي مورغان" ويتهمه بـ"دوافع سياسية"
Lebanon 24
دعوى بـ5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي "جي بي مورغان" ويتهمه بـ"دوافع سياسية"
14:22 | 2026-01-22
22/01/2026 02:22:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تونس تحبط تهديداً إرهابياً وتحيّد 4 عناصر بولاية القصرين
Lebanon 24
تونس تحبط تهديداً إرهابياً وتحيّد 4 عناصر بولاية القصرين
14:10 | 2026-01-22
22/01/2026 02:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
15:00 | 2026-01-22
مباحثات عراقية أميركية حول استقرار سوريا ومواجهة داعش
14:49 | 2026-01-22
أميركا تدرس الإنسحاب بشكلٍ كامل من سوريا
14:27 | 2026-01-22
معارك سوريا تدفع حوالى 135 ألف شخص للنزوح
14:22 | 2026-01-22
دعوى بـ5 مليارات دولار.. ترامب يقاضي "جي بي مورغان" ويتهمه بـ"دوافع سياسية"
14:10 | 2026-01-22
تونس تحبط تهديداً إرهابياً وتحيّد 4 عناصر بولاية القصرين
14:00 | 2026-01-22
هل تغزو الصين وروسيا غرينلاند؟
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
22/01/2026 22:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
22/01/2026 22:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
22/01/2026 22:12:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24