جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في مناورات حلف الناتو لتعزيز الأمن الأوروبي

Lebanon 24
22-01-2026 | 13:45
ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في مناورات حلف الناتو لتعزيز الأمن الأوروبي
ماكرون: فرنسا مستعدة للمشاركة في مناورات حلف الناتو لتعزيز الأمن الأوروبي photos 0
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستبقى في حالة تأهب قصوى ومستعدة لاستخدام الأدوات المتاحة إذا ما تعرضت مجددًا للتهديدات. وشدد على أن وحدة أوروبا يجعلها تحظى بالاحترام،
 
وأوضح ماكرون أن فرنسا مستعدة للمشاركة في مناورات حلف الناتو لتعزيز الأمن الأوروبي.
