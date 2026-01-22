تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

أميركا تدرس الإنسحاب بشكلٍ كامل من سوريا

Lebanon 24
22-01-2026 | 14:49
أميركا تدرس الإنسحاب بشكلٍ كامل من سوريا
كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة الأميركية تدرس خيار الانسحاب العسكري الكامل من سوريا.

وبحسب مصدر، تشمل المداولات الجارية داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيناريوهات متعددة لخفض الوجود العسكري الأميركي، وصولا إلى الانسحاب التام، مع تقييم تداعيات ذلك على جهود مكافحة تنظيم داعش، والتوازنات الأمنية في شمال وشرق سوريا، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين.

وأشارت الصحيفة إلى أن أي قرار نهائي لم يحسم بعد، وأن النقاشات لا تزال مرتبطة بتقديرات أمنية وسياسية، من بينها مستقبل التنسيق مع القوات المحلية، ومخاطر عودة التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى حسابات أوسع تتعلق بالدور الأميركي في الشرق الأوسط. (سكاي نيوز)
 
 
 
