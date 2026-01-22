أميركا تدرس الإنسحاب بشكلٍ كامل من سوريا

كشفت صحيفة " " أن تدرس خيار الانسحاب العسكري الكامل من .



وبحسب مصدر، تشمل المداولات الجارية داخل الأميركي سيناريوهات متعددة لخفض الوجود العسكري الأميركي، وصولا إلى الانسحاب التام، مع تقييم تداعيات ذلك على جهود مكافحة تنظيم داعش، والتوازنات الأمنية في شمال وشرق سوريا، والعلاقات مع الحلفاء الإقليميين.



وأشارت الصحيفة إلى أن أي قرار نهائي لم يحسم بعد، وأن النقاشات لا تزال مرتبطة بتقديرات أمنية وسياسية، من بينها مستقبل التنسيق مع القوات المحلية، ومخاطر عودة التنظيمات المتطرفة، إضافة إلى حسابات أوسع تتعلق بالدور الأميركي في . (سكاي نيوز)

