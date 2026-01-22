تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عربي-دولي
هكذا علّقت موسكو على قيام ألمانيا بطرد أحد الدبلوماسيين الروس
Lebanon 24
22-01-2026
|
15:23
أبلغت
ألمانيا
،
روسيا
بطرد أحد دبلوماسييها العاملين في
برلين
بتهمة التجسس.
ووصفت
السفارة الروسية
الخطوة الألمانيّة بأنها "استفزاز سخيف".
وفي هذا السياق، أعلنت
وزارة الخارجية الألمانية
أنها استدعت
السفير الروسي
سيرغي
نيتشاييف لإبلاغه بطرد دبلوماسيّ "تجسس لصالح روسيا". (العربية)
الجزيرة: استدعاء القائمة بأعمال السفير البريطاني في موسكو لإبلاغها بطرد أحد موظفي السفارة
Lebanon 24
الجزيرة: استدعاء القائمة بأعمال السفير البريطاني في موسكو لإبلاغها بطرد أحد موظفي السفارة
23/01/2026 01:32:25
23/01/2026 01:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا علّقت روسيا على توقف أميركا عن وصف "موسكو" بأنها "تهديد مباشر"
Lebanon 24
هكذا علّقت روسيا على توقف أميركا عن وصف "موسكو" بأنها "تهديد مباشر"
23/01/2026 01:32:25
23/01/2026 01:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فرانس برس عن السفارة الروسية في برلين: موسكو سترد على طرد ألمانيا دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس
Lebanon 24
فرانس برس عن السفارة الروسية في برلين: موسكو سترد على طرد ألمانيا دبلوماسيا روسيا بتهمة التجسس
23/01/2026 01:32:25
23/01/2026 01:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
صحيفة روسية: هكذا ستستفيد وتتأثر موسكو من سيطرة ترامب على غرينلاند
Lebanon 24
صحيفة روسية: هكذا ستستفيد وتتأثر موسكو من سيطرة ترامب على غرينلاند
23/01/2026 01:32:25
23/01/2026 01:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الألمانية
السفارة الروسية
وزارة الخارجية
السفير الروسي
الألمانية
دبلوماسي
ألمانيا
سيرغي
منظمة "حظر الكيمياوي" تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور
Lebanon 24
منظمة "حظر الكيمياوي" تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور
16:54 | 2026-01-22
22/01/2026 04:54:16
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تعود إلى كراكاس.. تعيين قائمة جديدة بأعمال سفارتها فمن هي؟
Lebanon 24
واشنطن تعود إلى كراكاس.. تعيين قائمة جديدة بأعمال سفارتها فمن هي؟
16:43 | 2026-01-22
22/01/2026 04:43:51
Lebanon 24
Lebanon 24
كدمات شديدة على يدّ ترامب... وتوضيح من البيت الأبيض (صور)
Lebanon 24
كدمات شديدة على يدّ ترامب... وتوضيح من البيت الأبيض (صور)
16:37 | 2026-01-22
22/01/2026 04:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنر في موسكو لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
ويتكوف وكوشنر في موسكو لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا
16:08 | 2026-01-22
22/01/2026 04:08:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"لا أحد غيرنا يمتلكه".. سلاح ترامب الصوتي يثير مخاوف القوى الدولية
Lebanon 24
"لا أحد غيرنا يمتلكه".. سلاح ترامب الصوتي يثير مخاوف القوى الدولية
16:00 | 2026-01-22
22/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
Lebanon 24
استقالات داخل محطة تلفزيونية بعد رفع التغطية الصحية
01:45 | 2026-01-22
22/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
الأمطار عادت والذروة ليل الخميس.. ومنخفضان جديدان في طريقهما إلى لبنان في هذا الموعد
01:55 | 2026-01-22
22/01/2026 01:55:45
Lebanon 24
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
16:54 | 2026-01-22
منظمة "حظر الكيمياوي" تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور
16:43 | 2026-01-22
واشنطن تعود إلى كراكاس.. تعيين قائمة جديدة بأعمال سفارتها فمن هي؟
16:37 | 2026-01-22
كدمات شديدة على يدّ ترامب... وتوضيح من البيت الأبيض (صور)
16:08 | 2026-01-22
ويتكوف وكوشنر في موسكو لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا
16:00 | 2026-01-22
"لا أحد غيرنا يمتلكه".. سلاح ترامب الصوتي يثير مخاوف القوى الدولية
15:46 | 2026-01-22
في ليبيا... إصابة رئيس الشرطة القضائية في طرابلس برصاص مسلحين
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 01:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 01:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 01:32:25
Lebanon 24
Lebanon 24
