Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هكذا علّقت موسكو على قيام ألمانيا بطرد أحد الدبلوماسيين الروس

Lebanon 24
22-01-2026 | 15:23
هكذا علّقت موسكو على قيام ألمانيا بطرد أحد الدبلوماسيين الروس
هكذا علّقت موسكو على قيام ألمانيا بطرد أحد الدبلوماسيين الروس photos 0
أبلغت ألمانيا، روسيا بطرد أحد دبلوماسييها العاملين في برلين بتهمة التجسس.
 
ووصفت السفارة الروسية الخطوة الألمانيّة بأنها "استفزاز سخيف".

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها استدعت السفير الروسي سيرغي نيتشاييف لإبلاغه بطرد دبلوماسيّ "تجسس لصالح روسيا". (العربية)

