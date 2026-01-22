في ليبيا... إصابة رئيس الشرطة القضائية في طرابلس برصاص مسلحين

أصيب رئيس في اللواء فرج المبروك برصاص مسلحين مجهولين.



وفي هذا السياق، أدانت الشرطة القضائية إطلاق النار الذي تعرض له المبروك.



كما نددت بالحادثة، ووصفت الاعتداء بـ"الجبان"، وأكدت أن إصابة المبروك طفيفة. (الامارات 24)

Advertisement