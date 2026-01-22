تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
منظمة "حظر الكيمياوي" تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور
Lebanon 24
22-01-2026
|
16:54
photos
خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، اليوم الخميس، إلى أن القوات
السورية
في عهد
بشار الأسد
استخدمت غاز الكلور في هجوم عام 2016 أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 35 شخصاً.
الهجوم وقع قرب مستشفى ميداني على مشارف بلدة كفرزيتا في
محافظة حماة
غرب سوريا
، وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها المنظمة قوات
الأسد
بالضلوع فيه.
وقالت المنظمة في تقرير إن "هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مروحية من طراز إم إي 8/17 تابعة للقوات الجوية
العربية السورية
ألقت عبوة صفراء مضغوطة واحدة على الأقل". وأضاف محققوها أن "عند الارتطام، انفجرت العبوة وأطلقت غاز الكلور الذي انتشر في وادي العنز، ما أسفر عن إصابة 35 شخصاً تم تحديد هويتهم، فيما تأثر العشرات غيرهم".
وأفادت المنظمة بأنها أجرت مقابلات مع عشرات الشهود وحللت عينات وفحصت صوراً للأقمار الصناعية.
وتكرر توجيه اتهامات للأسد باستخدام أسلحة كيمياوية خلال النزاع الذي استمر 13 عاماً، فيما بات مصير المخزونات السورية مصدر قلق منذ الإطاحة به عام 2024.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السورية الجديدة رحّبت بمنح محققيها وصولاً كاملاً وغير مقيد، ووصفت ذلك بأنه "أول مثال على التعاون من جانب
الجمهورية العربية السورية
خلال تحقيق". كما أبدت رغبتها في إقامة وجود دائم في
سوريا
لوضع قائمة بالمواقع والشروع في تدمير المخزونات. (العربية)
الجمهورية العربية السورية
