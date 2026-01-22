منظمة "حظر الكيمياوي" تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور

خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، اليوم الخميس، إلى أن القوات في عهد استخدمت غاز الكلور في هجوم عام 2016 أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 35 شخصاً.



الهجوم وقع قرب مستشفى ميداني على مشارف بلدة كفرزيتا في ، وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها المنظمة قوات بالضلوع فيه.



وقالت المنظمة في تقرير إن "هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مروحية من طراز إم إي 8/17 تابعة للقوات الجوية ألقت عبوة صفراء مضغوطة واحدة على الأقل". وأضاف محققوها أن "عند الارتطام، انفجرت العبوة وأطلقت غاز الكلور الذي انتشر في وادي العنز، ما أسفر عن إصابة 35 شخصاً تم تحديد هويتهم، فيما تأثر العشرات غيرهم".



وأفادت المنظمة بأنها أجرت مقابلات مع عشرات الشهود وحللت عينات وفحصت صوراً للأقمار الصناعية.



وتكرر توجيه اتهامات للأسد باستخدام أسلحة كيمياوية خلال النزاع الذي استمر 13 عاماً، فيما بات مصير المخزونات السورية مصدر قلق منذ الإطاحة به عام 2024.



وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السورية الجديدة رحّبت بمنح محققيها وصولاً كاملاً وغير مقيد، ووصفت ذلك بأنه "أول مثال على التعاون من جانب خلال تحقيق". كما أبدت رغبتها في إقامة وجود دائم في لوضع قائمة بالمواقع والشروع في تدمير المخزونات. (العربية)

Advertisement