تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

منظمة "حظر الكيمياوي" تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور

Lebanon 24
22-01-2026 | 16:54
A-
A+
منظمة حظر الكيمياوي تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور
منظمة حظر الكيمياوي تتهم قوات الأسد باستخدام الكلور photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
خلصت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية، اليوم الخميس، إلى أن القوات السورية في عهد بشار الأسد استخدمت غاز الكلور في هجوم عام 2016 أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 35 شخصاً.

الهجوم وقع قرب مستشفى ميداني على مشارف بلدة كفرزيتا في محافظة حماة غرب سوريا، وهذه المرة الأولى التي تتهم فيها المنظمة قوات الأسد بالضلوع فيه.

وقالت المنظمة في تقرير إن "هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن مروحية من طراز إم إي 8/17 تابعة للقوات الجوية العربية السورية ألقت عبوة صفراء مضغوطة واحدة على الأقل". وأضاف محققوها أن "عند الارتطام، انفجرت العبوة وأطلقت غاز الكلور الذي انتشر في وادي العنز، ما أسفر عن إصابة 35 شخصاً تم تحديد هويتهم، فيما تأثر العشرات غيرهم".

وأفادت المنظمة بأنها أجرت مقابلات مع عشرات الشهود وحللت عينات وفحصت صوراً للأقمار الصناعية.

وتكرر توجيه اتهامات للأسد باستخدام أسلحة كيمياوية خلال النزاع الذي استمر 13 عاماً، فيما بات مصير المخزونات السورية مصدر قلق منذ الإطاحة به عام 2024.

وأشارت المنظمة إلى أن السلطات السورية الجديدة رحّبت بمنح محققيها وصولاً كاملاً وغير مقيد، ووصفت ذلك بأنه "أول مثال على التعاون من جانب الجمهورية العربية السورية خلال تحقيق". كما أبدت رغبتها في إقامة وجود دائم في سوريا لوضع قائمة بالمواقع والشروع في تدمير المخزونات. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز: ولاية إلينوي الأمريكية ترفع دعوى ضد وزارة الأمن الداخلي تتهم عناصر الهجرة بالاستخدام المفرط للقوة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السورية: "قوات سوريا الديمقراطية" سعت لاستخدام ورقة معتقلي "داعش" كورقة ابتزاز
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من بينها منظمة "أطباء بلا حدود".. إسرائيل تقرر حظر 37 منظمة إنسانية بغزة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24
موسكو تتهم واشنطن بـ "استخدام القوة" للسيطرة على ناقلة نفط روسية في شمال المحيط الأطلسي
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 01:33:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية

العربية السورية

محافظة حماة

بشار الأسد

غرب سوريا

الجمهوري

السورية

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:45 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:55 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:40 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-22
Lebanon24
16:37 | 2026-01-22
Lebanon24
16:08 | 2026-01-22
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22
Lebanon24
15:46 | 2026-01-22
Lebanon24
15:23 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24