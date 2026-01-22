تركيا لا تستبعد مشاركتها في قوات لحفظ السلام في غزة

لم يستبعد هاكان فيدان مشاركة بلاده في قوات لحفظ السلام بقطاع غزة، وذلك على الرغم من معارضة لذلك بشدة.



وقال في مقابلة عبر " عربية" اليوم الجمعة إن مشاركة بلاده في هذه القوات "رهن بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".



وأضاف الوزيرالتركي الذي تحدث من دافوس في : "أوضحت كما رأينا في مناسبتين، استعدادها لبذل كل ما في وسعها للمساهمة في خطة السلام في غزة، وهذه هي نقطة انطلاقنا".



وتابع: "كما انضممنا إلى مجلس السلام نعمل الآن في الخاصة بغزة، ونقدم مساعدات إنسانية واسعة"، مؤكدا أنه لا يستبعد إرسال قوات.



وأوضح فيدان: "نحن على استعداد لذلك، لكن كما قلت الأمر رهن بالمناقشات والاتفاق بشأن دول معينة، وسنرى كيف ستسير الأمور".



ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الرئيس الأميركي هو الوحيد على الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة.

