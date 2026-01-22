تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تركيا لا تستبعد مشاركتها في قوات لحفظ السلام في غزة

Lebanon 24
22-01-2026 | 23:42
A-
A+
تركيا لا تستبعد مشاركتها في قوات لحفظ السلام في غزة
تركيا لا تستبعد مشاركتها في قوات لحفظ السلام في غزة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يستبعد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مشاركة بلاده في قوات لحفظ السلام بقطاع غزة، وذلك على الرغم من معارضة إسرائيل لذلك بشدة.

وقال في مقابلة عبر "سكاي نيوز عربية" اليوم الجمعة إن مشاركة بلاده في هذه القوات "رهن بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن".

وأضاف الوزيرالتركي  الذي تحدث من دافوس في سويسرا: "أوضحت تركيا كما رأينا في مناسبتين، استعدادها لبذل كل ما في وسعها للمساهمة في خطة السلام في غزة، وهذه هي نقطة انطلاقنا".

وتابع: "كما انضممنا إلى مجلس السلام نعمل الآن في اللجنة التنفيذية الخاصة بغزة، ونقدم مساعدات إنسانية واسعة"، مؤكدا أنه لا يستبعد إرسال قوات.

وأوضح فيدان: "نحن على استعداد لذلك، لكن كما قلت الأمر رهن بالمناقشات والاتفاق بشأن دول معينة، وسنرى كيف ستسير الأمور".

ومن جهة أخرى، أكد الوزير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو الوحيد القادر على الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في غزة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أ. ف.ب عن رئيس وزراء إسبانيا: مستعدون لإرسال جنود ضمن قوات لحفظ السلام في فلسطين
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية: الهجمات على مقر بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بمدينة كادوقلي بالسودان انتهاك للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ حضرموت: ندعو قوات الانتقالي للخروج من المكلا باتجاه عدن حفظا للأرواح
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المبعوث الأميركي إلى سوريا: أعتقد أن مشاركة تركيا في قوة الاستقرار الدولية في غزة فكرة مبتكرة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:49:51 Lebanon 24 Lebanon 24

اللجنة التنفيذية

وزير الخارجية

دونالد ترامب

سكاي نيوز

قطاع غزة

إسرائيل

دونالد

سويسرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-23
Lebanon24
02:30 | 2026-01-23
Lebanon24
02:19 | 2026-01-23
Lebanon24
02:10 | 2026-01-23
Lebanon24
02:03 | 2026-01-23
Lebanon24
01:46 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24