"تيك توك" سيصبح أميركيا.. وترامب يعلّق

أبرمت شركة "بايت دانس" المالكة لتطبيق "تيك توك"، الخميس، صفقة "بشكل نهائي" لتأسيس شركة مشتركة يملك شركاء أميركيون الحصة الأكبر فيها، في خطوة تهدف إلى تجنّب فرض حظر على التطبيق في ، حيث يستخدمه أكثر من 200 مليون أميركي.



وتُعدّ الصفقة محطة بارزة لتطبيق الفيديوهات القصيرة بعد سجالات بدأت في آب 2020، عندما حاول الرئيس للمرة الأولى حظر "تيك توك" بدعوى مخاوف تتصل بالأمن القومي، قبل أن تفشل المحاولة آنذاك.



وقالت "بايت دانس" إن الكيان الجديد الذي يحمل اسم "تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر إل إل سي" سيتولى تأمين بيانات المستخدمين والتطبيقات والخوارزميات، عبر إجراءات تتعلق بخصوصية البيانات والأمن الإلكتروني.



وبموجب الاتفاق، سيمتلك المستثمرون الأميركيون والعالميون 80.1 بالمئة من المشروع المشترك، فيما تحتفظ "بايت دانس" بنسبة 19.9 بالمئة.



ونقل عن مسؤول في لرويترز أن الحكومتين الأميركية والصينية وافقتا على الصفقة، في وقت لم يصدر فيه تعليق فوري عن السفارة الصينية في .



وعقب الإعلان، قال إنه "سعيد للغاية" بمساهمته في "إنقاذ تيك توك"، معتبرًا أنه سيصبح مملوكًا "لمجموعة من الوطنيين والمستثمرين الأميركيين"، وأضاف عبر "تروث سوشال" أن التطبيق كان من العوامل التي ساعدت في حشد أصوات الشباب خلال انتخابات الرئاسة عام 2024. كما وجّه الشكر لنائب الرئيس جي دي فانس وأعضاء إدارته، وشكر الرئيس الصيني شي جين بينغ على "تعاونه" و"موافقته النهائية" على الصفقة.

