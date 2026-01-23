تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

ابنة آصف شوكت في سوريا وداخل وزارة.. فمن هي وماذا تفعل؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:25
ابنة آصف شوكت في سوريا وداخل وزارة.. فمن هي وماذا تفعل؟
ابنة آصف شوكت في سوريا وداخل وزارة.. فمن هي وماذا تفعل؟ photos 0
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة، رافقها ادعاء واسع بتاريخ 22 كانون الثاني، زعم أنها تُظهر ديمة شوكت، نجلة آصف شوكت زوج شقيقة الرئيس السابق بشار الأسد، خلال مشاركتها في اجتماع داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا.

وحسب منصة "تأكد"، وباستخدام أدوات استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، فإن الصورة المنتشرة تعود فعلاً لديمة آصف شوكت، وذلك من خلال مطابقة الصورة المتداولة مع صورة منشورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع لينكد إن.
Image

وتواصلت المنصة مع مصدر في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، أكد صحة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح المصدر أن ديمة شوكت حضرت الاجتماع بصفتها مديرة برامج ضمن منظمة الأغذية العالمية التابعة للأمم المتحدة (WFP).

في السياق، قال موقع "سوريا 360"، إن ديمة آصف شوكت هي ابنة العماد آصف شوكت، لكنها ليست ابنة بشرى الأسد. وأوضح الموقع، استناداً إلى معلومات وصفها بالمؤكدة، أن ديمة هي ابنة آصف شوكت من زوجته الأولى، وليست من زواجه ببشرى الأسد.

وذكر المصدر أن ديمة تُعدّ أكبر أبناء آصف شوكت من الذكور والإناث، وقد درست في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) في جامعة دمشق. كما أشار إلى أنها متزوجة من نجل أحد الوزراء النافذين خلال عهد الأسد.

وبحسب الموقع المحلي، فإن العلاقة بين ديمة وبشرى الأسد، زوجة والدها، وُصفت بأنها فاترة، وقد تصل إلى حد الجفاء، وهو ما اعتبره الموقع أمراً غير مستبعد في سياق العلاقات الأسرية من هذا النوع.
