ابنة آصف شوكت في سوريا وداخل وزارة.. فمن هي وماذا تفعل؟

وحسب منصة "تأكد"، وباستخدام أدوات استخبارات المصادر المفتوحة (OSINT)، فإن الصورة المنتشرة تعود فعلاً لديمة آصف شوكت، وذلك من خلال مطابقة الصورة المتداولة مع صورة منشورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع لينكد إن.وتواصلت المنصة مع مصدر في وزارة والعمل ، أكد صحة المعلومات المتداولة على . وأوضح المصدر أن ديمة شوكت حضرت الاجتماع بصفتها مديرة برامج ضمن العالمية التابعة للأمم المتحدة (WFP).في السياق، قال موقع "سوريا 360"، إن ديمة آصف شوكت هي ابنة العماد آصف شوكت، لكنها ليست ابنة بشرى . وأوضح الموقع، استناداً إلى معلومات وصفها بالمؤكدة، أن ديمة هي ابنة آصف شوكت من زوجته الأولى، وليست من زواجه ببشرى الأسد.وذكر المصدر أن ديمة تُعدّ أكبر أبناء آصف شوكت من الذكور والإناث، وقد درست في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية (الهمك) في جامعة . كما أشار إلى أنها متزوجة من نجل أحد الوزراء النافذين خلال عهد الأسد.وبحسب الموقع المحلي، فإن العلاقة بين ديمة وبشرى الأسد، زوجة والدها، وُصفت بأنها فاترة، وقد تصل إلى حد الجفاء، وهو ما اعتبره الموقع أمراً غير مستبعد في سياق العلاقات الأسرية من هذا النوع.