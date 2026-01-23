ترامب يقاتل من أجل كل مقعد.. كيف ستغير انتخابات 2026 خريطة النفوذ الأمريكي؟

كشفت مصادر خاصة من داخل عن سلسلة نقاشات مكثفة يجريها الفريق المقرب من الرئيس ، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج تحركات ميدانية تهدف لتعزيز حظوظ الحزب في الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني المقبل.





تأتي هذه التحركات استجابةً لطلبات ملحة من مشرعين جمهوريين في الكونغرس، يرون أن الحضور الشخصي لترامب في ولاياتهم هو المفتاح الوحيد للفوز. ووفقاً للمصادر، تزايدت الضغوط داخل محيط الرئيس بعد انتشار أحاديث في قواعد حركة "ماغا" (MAGA) تشير إلى انغماس في الملفات الخارجية على حساب الأزمات الداخلية التي تهم المواطن الأمريكي.





وأبدت المصادر استياء الرئيس ترامب من هذه الانتقادات، لشعوره بأن جهوده في السياسة الخارجية تخدم الأمن القومي والمصالح الاقتصادية بشكل مباشر. ومع ذلك، يسعى محيطه إلى قطع الطريق على الذين يحاولون تصوير الرئيس كمن "تخلى عن ناخبيه" وسط أزمات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.





واتفق البيت الأبيض مع قيادة الجمهوريين على خطة ميدانية تبدأ فور عودة ترامب من منتدى "دافوس" العالمي، وتشمل جولة في مدينة أو ولاية أمريكية كل أسبوع. وستركز الخطة على "الولايات التنافسية" التي تظهر فيها حظوظ الجمهوريين تراجعاً، حيث سيواجه ترامب خصومه بلغة الأرقام حول إنجازاته في العام الأول، وخاصة ملف "تصفير" أعداد المهاجرين غير الشرعيين.





