تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

ترامب يقاتل من أجل كل مقعد.. كيف ستغير انتخابات 2026 خريطة النفوذ الأمريكي؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:46
A-
A+
ترامب يقاتل من أجل كل مقعد.. كيف ستغير انتخابات 2026 خريطة النفوذ الأمريكي؟
ترامب يقاتل من أجل كل مقعد.. كيف ستغير انتخابات 2026 خريطة النفوذ الأمريكي؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت مصادر خاصة من داخل البيت الأبيض عن سلسلة نقاشات مكثفة يجريها الفريق المقرب من الرئيس دونالد ترامب، لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج تحركات ميدانية تهدف لتعزيز حظوظ الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المقررة في تشرين الثاني المقبل.


تأتي هذه التحركات استجابةً لطلبات ملحة من مشرعين جمهوريين في الكونغرس، يرون أن الحضور الشخصي لترامب في ولاياتهم هو المفتاح الوحيد للفوز. ووفقاً للمصادر، تزايدت الضغوط داخل محيط الرئيس بعد انتشار أحاديث في قواعد حركة "ماغا" (MAGA) تشير إلى انغماس ترامب في الملفات الخارجية على حساب الأزمات الداخلية التي تهم المواطن الأمريكي.


وأبدت المصادر استياء الرئيس ترامب من هذه الانتقادات، لشعوره بأن جهوده في السياسة الخارجية تخدم الأمن القومي والمصالح الاقتصادية العليا بشكل مباشر. ومع ذلك، يسعى محيطه إلى قطع الطريق على الديمقراطيين الذين يحاولون تصوير الرئيس كمن "تخلى عن ناخبيه" وسط أزمات التضخم وتراجع القدرة الشرائية.


واتفق البيت الأبيض مع قيادة الجمهوريين على خطة ميدانية تبدأ فور عودة ترامب من منتدى "دافوس" العالمي، وتشمل جولة في مدينة أو ولاية أمريكية كل أسبوع. وستركز الخطة على "الولايات التنافسية" التي تظهر فيها حظوظ الجمهوريين تراجعاً، حيث سيواجه ترامب خصومه بلغة الأرقام حول إنجازاته في العام الأول، وخاصة ملف "تصفير" أعداد المهاجرين غير الشرعيين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنتخابات الجنوب: صراع النفوذ لا المقاعد
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
4 قوى تتقاسم النفوذ في اليمن.. كيف تُرسم خريطة السيطرة؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بينما تتعثر واشنطن… بكين تعيد رسم خريطة النفوذ العالمي
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: لن يتمكّنوا من تغيير وجه إيران رغم كلّ أشكال الدعم والتحريض الذي يقوده ترامب
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:51:13 Lebanon 24 Lebanon 24

دونالد ترامب

البيت الأبيض

الديمقراطيين

الديمقراطي

الجمهوري

ديمقراطي

دونالد

العليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:39 | 2026-01-23
Lebanon24
02:30 | 2026-01-23
Lebanon24
02:19 | 2026-01-23
Lebanon24
02:10 | 2026-01-23
Lebanon24
02:03 | 2026-01-23
Lebanon24
01:25 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24