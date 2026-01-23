تقرير يكشف عن اعترافات بالصوت: الأسد أمر باستخدام السلاح الكيماوي

كشف تحقيق استقصائي للجزيرة معطيات بالغة الخطورة تتعلق بملف الأسلحة الكيميائية في ، وذلك ضمن عملية اختراق واسعة لهواتف وشبكات فلول قبل سقوطه وبعده، موثقا تحركاتهم الأمنية والمالية والعسكرية وتحالفاتهم الإقليمية.



وأظهر تحقيق استنادا إلى آلاف الدقائق من التسجيلات الصوتية والبيانات المسربة والوثائق والحسابات المخترقة، صورة متكاملة لشبكة معقدة عملت في الخفاء لإعادة تنظيم نفسها سياسيا وعسكريا وماليا، مستخدمة المال والسلاح والتحريض والتحالفات الخارجية، في محاولة للعودة إلى المشهد بعد عام واحد فقط من سقوط النظام.



وفي أخطر ما ورد في الحلقة، كشف التحقيق عن تنصت مباشر على هاتف اللواء بسام الحسن، مستشار الأمني، والمسؤول عن ملف الأسلحة الكيميائية في النظام السابق، والذي يعد من أبرز الأسماء المرتبطة بهذا الملف الحساس، إضافة إلى كونه متهما في قضية الصحفي الأميركي تايس.



وخلال مكالمة هاتفية موثقة ضمن التسجيلات المسربة، أكد الحسن أن قرار استخدام الأسلحة الكيميائية اتُّخذ بشكل مباشر من قِبَل ، مشيرا إلى أنه وجّه الأمر إلى ، الذي تولى التنسيق مع القوى الجوية، بالتعاون مع العميد غسان عباس، مسؤول وحدة الكيمياء، والذي توفي لاحقا بسكتة قلبية، وفق ما ورد في التسجيل.



وتعد هذه الإفادة من أخطر ما كشفه التحقيق، إذ تربط رأس النظام السابق مباشرة بقرار استخدام السلاح الكيميائي، في واحدة من أكثر إثارة للجدل والاتهامات الدولية خلال سنوات الحرب في سوريا.



ولم يقتصر التحقيق على ملف الكيميائي، بل كشف أيضا صراعات داخلية حادة بين رموز النظام السابق على المال والنفوذ، من بينها تسجيلات لمشادات كلامية بين أيمن جابر وسهيل الحسن في ، إضافة إلى توثيق تحالفات ميدانية مع أطراف إيرانية وروسية، ومحاولات لإعادة تشكيل قوات عسكرية سرية في الساحل السوري.



كما أظهر التحقيق أن عملية الاختراق لم تكن تقنية فقط، بل شملت لقاءات مباشرة، واستخدام أساليب متقدمة في الهندسة الاجتماعية والتقمص والاستدراج، قادها شخص يدعى موسى، قال إنه كان مرافقا شخصيا لبشار الأسد بين عامي 2008 و2012، قبل أن ينخرط في توثيق تحركات الفلول والتنسيق مع الحكومة الحالية. (الجزيرة)







Advertisement