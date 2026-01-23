تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

مندوب سوريا في مجلس الأمن: عام 2025 كان للحوار مع "قسد" لكنها قابلته بالتهرب

Lebanon 24
23-01-2026 | 02:19
مندوب سوريا في مجلس الأمن: عام 2025 كان للحوار مع قسد لكنها قابلته بالتهرب
مندوب سوريا في مجلس الأمن: عام 2025 كان للحوار مع قسد لكنها قابلته بالتهرب photos 0
شهدت أروقة مجلس الأمن الدولي مواجهة دبلوماسية ساخنة حول الملف السوري، حيث وجهت دمشق اتهامات ثقيلة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بالتهرب من المسؤولية، تزامناً مع موقف تركي حازم يرفض أي مشاريع تقسيمية في المنطقة.


وأكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن عام 2025 كان عاماً للدبلوماسية مع "قسد"، لكن المقابل كان "تلكؤاً وتهرباً". وأوضح علبي أن العملية العسكرية التي أطلقتها دمشق كانت "موجهة لإنفاذ القانون" وحماية المدنيين، متهماً التنظيم بخرق وقف إطلاق النار المستمر منذ ثلاثة أيام، ومحاولة استخدام ملف سجون "داعش" كـ "ورقة ضغط وابتزاز سياسي".


وفي رسالة طمأنة، شدد علبي على أن "سوريا الجديدة" تحتضن جميع أبنائها، مؤكداً أن الكرد "مكون أصيل" عانى طويلاً من التهميش، وهم اليوم جزء من مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن نهج الدولة يقوم على المواطنة المتساوية وصون التعددية كأساس للاستقرار.


من جانبه، انتقد المندوب التركي أحمد يلدز رفض "قسد" دعوات الاندماج، مؤكداً أنه "لا مستقبل لمشاريع الانفصال". وأعلن يلدز دعم بلاده لجهود الدولة السورية في بناء دولة موحدة ذات سيادة، تتعايش فيها جميع المكونات العرقية والطائفية جنباً إلى جنب.

