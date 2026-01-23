تقرير أميركي يُحذّر: سقوط كوباني سيشكل بداية قيام دولة إسلامية جديدة

وبحسب الموقع، "لهذا السبب، عندما أعلن الرئيس الأميركي آنذاك جو بايدن نيته الانسحاب من أفغانستان، كان قراره بتحديد الحادي عشر من أيلول موعدًا نهائيًا غريبًا للغاية. أي تاريخ آخر كان سيكون أفضل، لكن من الواضح أن بايدن أو مستشاره للأمن القومي جيك سوليفان اعتقدا أن إنهاء أطول حرب خاضتها أميركا في يوم بدايتها كان أمرًا أنيقًا بطريقة ما. وأظهر هذا الاختيار مدى انعزال بايدن وسوليفان، على الأقل في البداية، فتحويل أحداث 11 أيلول إلى تاريخ انتصار إسلامي ثانٍ من شأنه أن يغذي سردية جهادية تتجاوز بكثير ما كان يتصوره خاطفو القاعدة. ولحسن الحظ، أقنعت أصوات أكثر نضجًا بايدن وسوليفان بتغيير التاريخ، فانسحبت الولايات المتحدة قبل شهر في يوم لم يكن له أي دلالة من قبل. وعلى الرغم من أن بايدن أخطأ في عملية الانسحاب، ولا تزال حركة طالبان تدعي النصر، إلا أن تأثير ذلك كان سيكون أسوأ بكثير لو حدث في ذكرى تدمير مركز التجارة العالمي".وتابع الموقع، "سيمنح الرئيس الأميركي الآن تنظيم الدولة الإسلامية وحلفاءه نصراً رمزياً يضاهي ما كاد بايدن وسوليفان أن يمنحاه لتنظيم القاعدة. ويكمن جوهر المشكلة في خيانة ترامب ومبعوثه توم برّاك لقوات الديمقراطية التي يقودها الأكراد، في الوقت الذي يستعيد فيه الجيش السوري الجديد والفصائل الجهادية التابعة له الأراضي التي كانت تحت الإدارة الكردية. يكره كل من تنظيم الدولة الإسلامية والمتطرفين الذين يشكلون نواة الجيش السوري الجديد الأكراد السوريين الذين يمثلون قلب قوات سوريا الديمقراطية. ففي البداية، هزم الأكراد تنظيم الدولة الإسلامية بينما كانت تركيا تقدم الدعم سراً لما يُسمى بالخلافة، وكان حزب كردستان الديمقراطي بزعامة مسعود بارزاني يترقب الموقف على أمل أن يقضي تنظيم الدولة الإسلامية على أحد أبرز منافسي بارزاني الأكراد. ثانيًا، تمنح القوات الكردية المرأة المساواة، وهذا يفسر سبب قيام الجهاديين بتشويه جثث المجندات وإلقائها من أعلى المباني. وبينما يروج برّاك لوعد الرئيس السوري أحمد بدمج الأكراد كأفراد في الجيش السوري الجديد، فإن النساء غير مرحب بهن".وأضاف الموقع، "كانت المقاومة الكردية لكسر حصار تنظيم الدولة الإسلامية لكوباني نقطة تحول في الحرب، ومثّلت بداية انهيار التنظيم على مستوى الأراضي، ولهذا السبب، يُعدّ تقدّم الجيش السوري نحو كوباني بالغ الأهمية الآن، وقد بدأ بالفعل الجهاديون التابعون للشرع بتدنيس قبور المقاتلين الذين سقطوا في تلك المعارك ضد تنظيم الدولة الإسلامية قبل اثني عشر عامًا. إذا أدى تجاهل برّاك للطبيعة الحقيقية لجيش الشرع وحماسه لإرضاء الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سيطرة الجيش السوري الجديد على كوباني، فإن هناك نتيجتين مؤكدتين. أولاً، ستكون هناك مجزرة. إن ما سيحدث للأكراد في كوباني إذا ما اقتحمها جيش الشرع قد يُصبح شبيهاً بمذبحة سريبرينيتسا عام 1995، حين وقفت مكتوفة الأيدي وسمحت للصرب بذبح 8000 رجل وفتى بوسني".وبحسب الموقع، "ثانيًا، سينظر الإسلاميون إلى سقوط أكراد كوباني على أنه انتقام لهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية وإشارة إلى عودته، وبدلًا من أن يُسهم استعداد ترامب وبرّاك للسماح للجيش السوري بفرض إرادته بالقوة في جعل سوريا الجديدة آمنة ومستقرة، فإنه قد يُؤجج الإرهاب بشكل كبير، ليس فقط في سوريا، بل في مناطق أبعد".