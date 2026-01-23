كان تحت سيطرة "قسد".. الداخلية السورية تسيطر على سجن الأقطان في الرقة

أكدت سيطرتها على سجن الأقطان في بشمال شرق ، الذي كان تحت ⁠سيطرة قوات سوريا "قسد".ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن الوزارة قولها: "تسلمت إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة مؤخراً سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت ⁠سيطرة ‌تنظيم قسد.. شُكلت ⁠فرق متخصصة من إدارة والجهات ⁠المختصة الأخرى لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه ‌وضبط الحالة الأمنية داخله".ويضم السجن نزلاء مرتبطين بتنظيم داعش، وشهد اشتباكات في محيطه بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.ويأتي انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من السجن في إطار ترتيبات تم التوصل إليها بين "قسد" ودمشق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجرى نقل عناصر "قسد" إلى مدينة عين العرب المعروفة أيضاً باسم كوباني حلبوقد تخلت "قسد" في الأيام الأخيرة عن مساحات واسعة من الأراضي وانسحبت إلى مدن وقرى يشكل فيها أكثرية في محافظة الحسكة، معقلها الأخير في البلاد.