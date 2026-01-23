تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
كان تحت سيطرة "قسد".. الداخلية السورية تسيطر على سجن الأقطان في الرقة
Lebanon 24
23-01-2026
|
04:29
photos
أكدت
وزارة الداخلية
السورية
سيطرتها على سجن الأقطان في
الرقة
بشمال شرق
سوريا
، الذي كان تحت سيطرة قوات سوريا
الديمقراطية
"قسد".
ونقلت وكالة "سانا" السورية للأنباء عن الوزارة قولها: "تسلمت إدارة السجون والإصلاحيات في الوزارة مؤخراً سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان تحت سيطرة تنظيم قسد.. شُكلت فرق متخصصة من إدارة
مكافحة الإرهاب
والجهات المختصة الأخرى لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله".
ويضم السجن نزلاء مرتبطين بتنظيم داعش، وشهد اشتباكات في محيطه بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية.
ويأتي انسحاب قوات سوريا الديمقراطية من السجن في إطار ترتيبات تم التوصل إليها بين "قسد" ودمشق خلال عطلة نهاية الأسبوع. وجرى نقل عناصر "قسد" إلى مدينة عين العرب المعروفة أيضاً باسم كوباني
بريف
حلب
وقد تخلت "قسد" في الأيام الأخيرة عن مساحات واسعة من الأراضي وانسحبت إلى مدن وقرى يشكل فيها
الأكراد
أكثرية في محافظة الحسكة، معقلها الأخير في
شمال شرق
البلاد.
الأكراد
