روسيا: اعتراض مسيّرات أوكرانية بعد اندلاع حريق في مستودع نفطي ببينزا

تسبب هجوم بالطيران المسيّر في اندلاع حريق في خزان للنفط في مدينة بينزا غرب في ساعة مبكرة الجمعة، دون وقوع إصابات على ما أفاد حاكم المنطقة.



وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على ، عموداً من النيران يتصاعد من موقع مستودع للنفط في الضواحي الشرقية لبينزا، على مسافة حوالي 618 كيلومتراً من خط المواجهة.



ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل حول مصدر الطائرات المسيرة، لكن صرّحت بأن دفاعاتها الجوية اعترضت ما لا يقل عن 12 مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها واحدة فوق منطقة بينزا.



ولم يصدر تعليق فوري عن ، التي تركز هجماتها على مواقع الطاقة الروسية سعياً إلى استهداف موارد ، ومنعها من استخدامها في حربها على .



وقال الحاكم أوليغ ميلنيتشينكو على تطبيق تيليغرام "حوالي الساعة الرابعة صباحاً (01,00 ت غ)، تسبب هجوم بالطيران المسيّر في اندلاع حريق في خزان للنفط في بينزا. وبحسب البيانات الأولية، لم تُسجل إصابات أو خسائر بشرية".



وتقول كييف إن هذه الهجمات ردٌ الضربات الروسية التي تستهدف شبكة الطاقة .



وتسببت ضربات روسية، في الأسابيع الأخيرة، في انقطاع التدفئة والكهرباء عن آلاف الأشخاص وسط درجات حرارة دون الصفر.

Advertisement