Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

روسيا: اعتراض مسيّرات أوكرانية بعد اندلاع حريق في مستودع نفطي ببينزا

Lebanon 24
23-01-2026 | 05:25
تسبب هجوم بالطيران المسيّر في اندلاع حريق في خزان للنفط في مدينة بينزا غرب روسيا في ساعة مبكرة الجمعة، دون وقوع إصابات على ما أفاد حاكم المنطقة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، عموداً من النيران يتصاعد من موقع مستودع للنفط في الضواحي الشرقية لبينزا، على مسافة حوالي 618 كيلومتراً من خط المواجهة.

ولم يدلِ المسؤولون بتفاصيل حول مصدر الطائرات المسيرة، لكن وزارة الدفاع الروسية صرّحت بأن دفاعاتها الجوية اعترضت ما لا يقل عن 12 مسيرة أوكرانية خلال الليل، من بينها واحدة فوق منطقة بينزا.

ولم يصدر تعليق فوري عن كييف، التي تركز هجماتها على مواقع الطاقة الروسية سعياً إلى استهداف موارد موسكو، ومنعها من استخدامها في حربها على أوكرانيا.

وقال الحاكم أوليغ ميلنيتشينكو على تطبيق تيليغرام "حوالي الساعة الرابعة صباحاً (01,00 ت غ)، تسبب هجوم بالطيران المسيّر في اندلاع حريق في خزان للنفط في بينزا. وبحسب البيانات الأولية، لم تُسجل إصابات أو خسائر بشرية".

وتقول كييف إن هذه الهجمات ردٌ عادل على الضربات الروسية التي تستهدف شبكة الطاقة الأوكرانية.

وتسببت ضربات روسية، في الأسابيع الأخيرة، في انقطاع التدفئة والكهرباء عن آلاف الأشخاص وسط درجات حرارة دون الصفر.
مواقع التواصل الاجتماعي

وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع

الأوكرانية

أوكرانيا

عادل على

بات على

روسيا

