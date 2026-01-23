تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اليمين الفرنسي يصف الإخوان بالإرهابيين وسط معارضة اليسار

Lebanon 24
23-01-2026 | 06:05
A-
A+

اليمين الفرنسي يصف الإخوان بالإرهابيين وسط معارضة اليسار
اليمين الفرنسي يصف الإخوان بالإرهابيين وسط معارضة اليسار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدث النائب الفرنسي لوران مازوري، لـ"إرم نيوز" عن الأبعاد القانونية والسياسية المتعلقة لمقترح القرار الأوروبي حول إدراج جماعة الإخوان على قائمة المنظمات الإرهابية.

وشهدت الجمعية الوطنية الفرنسية نقاشًا ساخنًا امتد لساعات حول المقترح، وأسفر عن تصويت بأغلبية 157 صوتًا مقابل 101، في حين اعترض كامل اليسار الفرنسي على القرار، ورغم أنه غير ملزم قانونيًا لكنه يمثل خطوة رمزية سياسية وأمنية مهمة في مواجهة ما يعتبره اليمين الفرنسي "الإسلام السياسي".

ويأتي هذا التصويت وسط انقسامات حادة داخل المشهد السياسي الفرنسي حول قضايا الهوية والعلمانية والأمن، مع تصاعد حدة النقاش حول حرية الدين وفصل الدين عن السياسة، وتأثير المنظمات الدولية على المواطنين الفرنسيين، خصوصًا المواطنين المسلمين.

وتاليا نص الحوار:

ما رأيكم في قرار إدراج الإخوان المسلمين على القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية؟

القرار مهم، وأنا أدعمه مع بعض التحفظات التقنية والقانونية. يجب التأكد من أنه ضمن الإطار القانوني الأوروبي. الهدف منه تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين كمنظمة داعمة للإرهاب وحظره في جميع الدول الأوروبية، كما فعلت النمسا ودول أخرى مثل مصر وسوريا والإمارات والسعودية.

كيف يرتبط هذا القرار بمبدأ العلمانية والفصل بين الدين والسياسة في فرنسا؟

فرنسا دولة علمانية، والعلمانية تعني أن كل المواطنين أحرار في ممارسة دينهم أو عدم الإيمان به. يجب فصل الدين عن السياسة. الدين يتيح للإنسان أن يعيش إيمانه وأخلاقياته، لكنه لا يجب أن يتدخل في سن القوانين أو فرض سياسات، وهذا ينطبق على مواطنينا المسلمين أيضًا.

كيف تنظرون إلى تأثير المنظمات الدولية أو السياسية الخارجية في هذا الاتجاه؟

بعض المنظمات السياسية، وأحيانًا الفاشية، تحاول السيطرة على المواطنين، وهذا غير مقبول. في كثير من الأحيان، المواطنون المسلمون يتعرضون لضغوط من دول تتحكم في هذه المنظمات، تؤثر على حياتهم وحريتهم الفردية. الجمهورية الفرنسية هي الضامن للحرية الفردية في الإيمان أو عدمه.

هل ترون أن تبني القرار لإدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية سيحقق هدفه أم أنه رمزي فقط؟

القرار رمزي لكنه مهم سياسيًا وأمنيًا، لأنه يرسل رسالة واضحة ضد الإرهاب والتطرف، لكنه لا يغني عن معالجة القضايا الأعمق مثل الاندماج واحترام القوانين الجمهورية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مجلس النواب الفرنسيّ يُصنّف الإخوان "منظمة إرهابية"
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بريجيت باردو بين الفن والسياسة: مسيرة معارضة للإسلام وداعمة لليمين المتشدد
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن ترحب بإعلان الأرجنتين تصنيف فروع تنظيم الإخوان في كل من لبنان والأردن ومصر منظمات إرهابية
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الأرجنتين تصنف فروع "الإخوان" في لبنان ومصر والأردن إرهابية (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:25:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الفرنسية

الجمهوري

الإمارات

الأوروبي

السعودية

جمهورية

القضايا

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-23
Lebanon24
11:52 | 2026-01-23
Lebanon24
11:29 | 2026-01-23
Lebanon24
11:08 | 2026-01-23
Lebanon24
10:47 | 2026-01-23
Lebanon24
10:20 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24