عربي-دولي
عاصفة تهدد 120 مليون مواطن أميركي.. الجميع في خطر!
Lebanon 24
23-01-2026
|
06:53
photos
حذرت
هيئة الأرصاد الجوية
الوطنية ووسائل إعلام أميركية، أمس الخميس، من أن ملايين
الأميركيين
يستعدون لما قد يكون واحدة من أكبر العواصف الشتوية في
الولايات المتحدة
منذ سنوات.
وذكرت شبكة "
إيه بي سي
نيوز" الإخبارية الأميركية أنّ أكثر من 120 مليون مقيم في الولايات المتحدة سيتأثرون بالعاصفة بنهاية هذا الأسبوع، فيما قالت صحيفة "
واشنطن بوست
" إنَّ
العاصفة
قد تمر عبر أكثر من 3 آلاف كيلومتر من البلاد.
ومن المتوقع هبوب عواصف وتساقط ثلوج في الولايات الجنوبية، وأجزاء من الغرب الأوسط والساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تضرب
يوم الأحد
، بما في ذلك منطقة
نيويورك
الكبرى والعاصمة
واشنطن
.
وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من طرق جليدية وظروف سفر خطيرة، وقالت إن تضافر تساقط الثلوج والرياح قد يقلل بشكل كبير من الرؤية على الطرق، كما قد تقتلع الأشجار، ومن المحتمل انقطاع
التيار
الكهربائي.
(24)
