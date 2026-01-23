تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عاصفة تهدد 120 مليون مواطن أميركي.. الجميع في خطر!

Lebanon 24
23-01-2026 | 06:53
A-
A+
عاصفة تهدد 120 مليون مواطن أميركي.. الجميع في خطر!
عاصفة تهدد 120 مليون مواطن أميركي.. الجميع في خطر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ووسائل إعلام أميركية، أمس الخميس، من أن ملايين الأميركيين يستعدون لما قد يكون واحدة من أكبر العواصف الشتوية في الولايات المتحدة منذ سنوات.
 
 
وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية أنّ أكثر من 120 مليون مقيم في الولايات المتحدة سيتأثرون بالعاصفة بنهاية هذا الأسبوع، فيما قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنَّ العاصفة قد تمر عبر أكثر من 3 آلاف كيلومتر من البلاد.
 

ومن المتوقع هبوب عواصف وتساقط ثلوج في الولايات الجنوبية، وأجزاء من الغرب الأوسط والساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تضرب يوم الأحد، بما في ذلك منطقة نيويورك الكبرى والعاصمة واشنطن.


وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من طرق جليدية وظروف سفر خطيرة، وقالت إن تضافر تساقط الثلوج والرياح قد يقلل بشكل كبير من الرؤية على الطرق، كما قد تقتلع الأشجار، ومن المحتمل انقطاع التيار الكهربائي. (24)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خطر كبير يهدد الأمن.. خطة أميركية تُقلق إيران
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مجاعة تهدد 1.6 مليون فلسطيني.. تحذيرات من انهيار إنساني شامل في غزة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة جديدة ...إطارات غير صالحة تهدد حياة المواطنين
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تحذر: ثغرة خطيرة في Safari تهدد مئات الملايين من أجهزة iPhone وiPad
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 19:26:25 Lebanon 24 Lebanon 24

هيئة الأرصاد الجوية

الولايات المتحدة

واشنطن بوست

الأميركيين

إيه بي سي

يوم الأحد

نيويورك

سي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-23
Lebanon24
11:52 | 2026-01-23
Lebanon24
11:29 | 2026-01-23
Lebanon24
11:08 | 2026-01-23
Lebanon24
10:47 | 2026-01-23
Lebanon24
10:20 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24