عاصفة تهدد 120 مليون مواطن أميركي.. الجميع في خطر!

حذرت الوطنية ووسائل إعلام أميركية، أمس الخميس، من أن ملايين يستعدون لما قد يكون واحدة من أكبر العواصف الشتوية في منذ سنوات.



وذكرت شبكة " نيوز" الإخبارية الأميركية أنّ أكثر من 120 مليون مقيم في الولايات المتحدة سيتأثرون بالعاصفة بنهاية هذا الأسبوع، فيما قالت صحيفة " " إنَّ قد تمر عبر أكثر من 3 آلاف كيلومتر من البلاد.



ومن المتوقع هبوب عواصف وتساقط ثلوج في الولايات الجنوبية، وأجزاء من الغرب الأوسط والساحل الشرقي، حيث من المتوقع أن تضرب ، بما في ذلك منطقة الكبرى والعاصمة .





وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من طرق جليدية وظروف سفر خطيرة، وقالت إن تضافر تساقط الثلوج والرياح قد يقلل بشكل كبير من الرؤية على الطرق، كما قد تقتلع الأشجار، ومن المحتمل انقطاع الكهربائي. (24)