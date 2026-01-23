أقوى عاصفة شمسية ضربت الأرض.. شاهدوا بالصور كيف تحوّلت السماء إلى الأحمر

شُوهِدَ الشفق القطبي الأحمر النادر في سماء . وقد حدثت هذه الظاهرة نتيجة لعاصفة إشعاع شمسي قوية بشكل غير معتاد كانت تتجه نحو الأرض، مما خلق مشهداً خلاباً في سماء نصف .



ويتشكل الشفق الأحمر عندما تُثار ذرات الأكسجين على ارتفاع أكثر من 200 كيلومتر، بفعل جسيمات عالية الطاقة قادمة من الرياح الشمسية.

وعند هذا الارتفاع، يكون الهواء رقيقاً جداً، لذا تنطلق الطاقة ببطء، مما ينتج عنه ضوء أحمر بدلاً من الضوء الأخضر الأكثر شيوعاً.



وقد أضاءت ظاهرة الشفق القطبي، بألوانه الحمراء والزرقاء الزاهية، سماء في .



ويعود ذلك إلى تأثير أقوى عاصفة إشعاع شمسي من الفئة S4 منذ أكثر من 20 عاماً، والتي تتعرض لها الأرض.

وقد رُصد هذا الشفق الأحمر الساطع بشكل غير معتاد في والمملكة المتحدة، وحتى في شمال في أوروبا، بل وحتى في .



ونشر موقع " في إن" Vietnam.vn صوراً لظاهرة الشفق القطبي الأحمر النادرة للغاية في أيسلندا، حيث أضاءت خطوط متألقة من الضوء الأزرق والوردي والأرجواني سماء الليل. (العربية)