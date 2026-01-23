تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
بحرية الحرس الثوري: "العدو لا يجرؤ على مهاجمة البلاد"
Lebanon 24
23-01-2026
|
07:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال نائب قائد
القوة البحرية
في
الحرس الثوري الإيراني
، يوم الجمعة، إن أي هجوم على
إيران
غير وارد، مؤكدا أن "العدو لا يجرؤ على مهاجمة البلاد".
وأضاف أن حديث الأميركي
دونالد ترامب
الأسبوع الماضي عن إمكانية تنفيذ "هجوم خاطف" على إيران، "محض وهم"، على حد تعبيره، حسبما نقلت وكالة "إسنا"
الإيرانية
.
وتابع أن بعض الأطراف في
الولايات المتحدة
يتحدثون عن مهاجمة إيران عبر السفن الحربية أو الطائرات، قائلا: "فليأتوا، نحن جاهزون لهم".
وأكد في الوقت نفسه أن إيران تمتلك "سيطرة ذكية وكاملة" على
مضيق هرمز
. (سكاي نيوز عربية)
