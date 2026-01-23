بحرية الحرس الثوري: "العدو لا يجرؤ على مهاجمة البلاد"

قال نائب قائد في ، يوم الجمعة، إن أي هجوم على غير وارد، مؤكدا أن "العدو لا يجرؤ على مهاجمة البلاد".

وأضاف أن حديث الأميركي الأسبوع الماضي عن إمكانية تنفيذ "هجوم خاطف" على إيران، "محض وهم"، على حد تعبيره، حسبما نقلت وكالة "إسنا" .



وتابع أن بعض الأطراف في يتحدثون عن مهاجمة إيران عبر السفن الحربية أو الطائرات، قائلا: "فليأتوا، نحن جاهزون لهم".



وأكد في الوقت نفسه أن إيران تمتلك "سيطرة ذكية وكاملة" على . (سكاي نيوز عربية)