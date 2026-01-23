الأونروا تتهم إسرائيل بتهديد حق الفلسطينيين في التعليم

قالت وكالة لغوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) اليوم الجمعة، إن السلطات قد تغلق مركزا لتدريب مئات الفلسطينيين في المحتلة في غضون أيام، مما ينذر بوقف تعليم الطلاب.وذكرت الأونروا أن مركز قلنديا للتدريب، الذي يعلم 350 طالبا من الذكور من الضفة الغربية مهارات مثل السباكة وصيانة المركبات، قد يغلق لأن الأرض المقام عليها معرضة لخطر أن تصادرها السلطات الإسرائيلية.وقال جوناثان فاولر المتحدث باسم الأونروا من العاصمة الأردنية عمان لصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو: "إذا أغلق المركز قسرا، وهو ما نخشى حدوثه في غضون أيام، فلا يوجد بديل تعليمي لهؤلاء الطلاب، وبالتالي فإنكم تحرمون مجموعة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من الفرص الاقتصادية".وأضاف أنّ "الحق في التعليم سيكون مهددا هناك... على أن يستيقظ".واتهم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأنها على صلة بحركة ، وهو ما تنفيه الوكالة.