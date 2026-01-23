تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الأونروا تتهم إسرائيل بتهديد حق الفلسطينيين في التعليم
Lebanon 24
23-01-2026
|
08:12
photos
قالت وكالة
الأمم المتحدة
لغوث وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين
(الأونروا) اليوم الجمعة، إن السلطات
الإسرائيلية
قد تغلق مركزا لتدريب مئات الفلسطينيين في
الضفة الغربية
المحتلة في غضون أيام، مما ينذر بوقف تعليم الطلاب.
وذكرت الأونروا أن مركز قلنديا للتدريب، الذي يعلم 350 طالبا من الذكور من الضفة الغربية مهارات مثل السباكة وصيانة المركبات، قد يغلق لأن الأرض المقام عليها معرضة لخطر أن تصادرها السلطات الإسرائيلية.
وقال جوناثان فاولر المتحدث باسم الأونروا من العاصمة الأردنية عمان لصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو: "إذا أغلق المركز قسرا، وهو ما نخشى حدوثه في غضون أيام، فلا يوجد بديل تعليمي لهؤلاء الطلاب، وبالتالي فإنكم تحرمون مجموعة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين من الفرص الاقتصادية".
وأضاف أنّ "الحق في التعليم سيكون مهددا هناك... على
المجتمع الدولي
أن يستيقظ".
واتهم متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية الأونروا بأنها على صلة بحركة
حماس
، وهو ما تنفيه الوكالة.
