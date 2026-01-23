تقرير: نظام الأسد شن هجوم كلور على كفرزيتا عام 2016

أكد تقرير جديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الهجمات الكيميائية في أنّ شنّ هجومًا بغاز الكلور على بلدة كفرزيتا حماة عام 2016، بحسب "سانا".



وأسفر الهجوم عن إصابة 35 شخصاً على الأقل بشكل مباشر وإلحاق الضرر بآخرين.



وعلى هامش منتدى الاقتصاد العالمي "دافوس"، قال للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إن جهود الحكومة السورية في طي ملف الأنشطة النووية للنظام السابق "إيجابية وبناءة".



وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وجهت اتهامات لنظام بشنّ ذلك الهجوم.



وأشارت في تقارير سابقة إلى أن شهودا أكدوا رؤية جسم واحد على الأقل يلقى من مروحية كانت تحلّق فوق المكان، وتمكن محققو المنظمة من الحصول على أسطوانة كلور صناعية عُثر عليها في الموقع، واستنادًا إلى أدلة رقمية ومقابلات مع شهود، تمكن محققو المنظمة من "الربط من دون أدنى شك" بين هذه الاسطوانة وهجوم تشرين الأول 2016.



Advertisement