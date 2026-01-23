تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

العراق يؤكد استمرار التعاون مع فرنسا لمحاربة داعش وتطوير القدرات العسكرية

Lebanon 24
23-01-2026 | 09:40
العراق يؤكد استمرار التعاون مع فرنسا لمحاربة داعش وتطوير القدرات العسكرية
أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة أن تتسلم دول الاتحاد الأوروبي مسؤولية عناصر تنظيم  داعش من حاملي جنسياتها، وضمان محاكمتهم داخل بلدانهم.

وذكر مكتب السوداني في بيان أن الأخير "تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، جرى خلاله التباحث في العلاقات الثنائية، والأوضاع في المنطقة".

وأضاف أن "الاتصال تناول استعراض آخر تطورات الأوضاع في سوريا، والنقل المؤقت لعدد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الجنسيات الأجنبية، المعتقلين في سجون قوات سوريا الديمقراطية، وإيداعهم في السجون العراقية".

وشدد السوداني على "أهمية أن تضطلع دول العالم، ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي بمسؤولياتها، وأن تتسلّم هؤلاء العناصر ممن يحملون جنسياتها، وضمان محاكمتهم ونيلهم الجزاء العادل".

 وأعرب عن "شكره للدور الفرنسي المساهم في التحالف الدولي لمحاربة داعش، مؤكداً استمرار التعاون الثنائي في مجالات الأمن والدفاع، وتطوير القدرات القتالية لقواتنا المسلحة".

