بسبب الفصائل الموالية لإيران... العراق تلقى تهديدات من أميركا

كشفت مصادر أن هددت سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات قد تطال الدولة نفسها، بما في ذلك احتمال استهداف شريانها المالي المتمثل في عائدات المودعة عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حال إشراك فصائل مسلحة مدعومة من في الحكومة العراقية المقبلة.



وبحسب 4 مصادر تحدثت لـ" "، يُعدّ هذا التحذير من أشد الأمثلة حتى الآن على حملة الرئيس الأميركي الرامية إلى تقليص نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران داخل .



وأفاد 3 مسؤولين عراقيين ومصدر مطلع على الملف بأن التحذير الأميركي نقل مرارا خلال الشهرين الماضيين عبر القائم بالأعمال الأميركي في بغداد جوشوا هاريس، خلال محادثات مع مسؤولين عراقيين وقيادات نافذة، شملت عبر وسطاء، بعض قادة الفصائل المرتبطة بإيران. (سكاي نيوز)

Advertisement