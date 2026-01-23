تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بسبب الفصائل الموالية لإيران... العراق تلقى تهديدات من أميركا

Lebanon 24
23-01-2026 | 10:47
بسبب الفصائل الموالية لإيران... العراق تلقى تهديدات من أميركا
بسبب الفصائل الموالية لإيران... العراق تلقى تهديدات من أميركا photos 0
كشفت مصادر أن الولايات المتحدة هددت سياسيين عراقيين كبارا بفرض عقوبات قد تطال الدولة العراقية نفسها، بما في ذلك احتمال استهداف شريانها المالي المتمثل في عائدات النفط المودعة عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في حال إشراك فصائل مسلحة مدعومة من إيران في الحكومة العراقية المقبلة.

وبحسب 4 مصادر تحدثت لـ"رويترز"، يُعدّ هذا التحذير من أشد الأمثلة حتى الآن على حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى تقليص نفوذ الفصائل المرتبطة بإيران داخل العراق.

وأفاد 3 مسؤولين عراقيين ومصدر مطلع على الملف بأن التحذير الأميركي نقل مرارا خلال الشهرين الماضيين عبر القائم بالأعمال الأميركي في بغداد جوشوا هاريس، خلال محادثات مع مسؤولين عراقيين وقيادات شيعية نافذة، شملت عبر وسطاء، بعض قادة الفصائل المرتبطة بإيران. (سكاي نيوز)
 
 
 
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

سكاي نيوز

العراقية

العراقي

دونالد

رويترز

