الخزانة الأميركية: النظام الإيراني يدمّر اقتصاد البلاد ذاتيًا

قالت الخزانة الأميركي إن النظام يدمّر اقتصاد البلاد ذاتيًا، وإن حملة “الضغط القصوى” التي ينفذها الرئيس الأميركي تسرّع هذا التدهور.

وأضافت أن عقوبات اليوم تستهدف سبل تمويل لعمليات القمع ضد المحتجين، مشيرة إلى أن دعم النظام الإيراني لما وصفه بـ“الإرهابيين” على حساب الشعب أدى إلى انهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية.