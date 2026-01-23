تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
16
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
4
o
زحلة
4
o
بعلبك
-4
o
بشري
8
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
إقتصاد
الخزانة الأميركية: النظام الإيراني يدمّر اقتصاد البلاد ذاتيًا
Lebanon 24
23-01-2026
|
11:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت الخزانة الأميركي إن النظام
الإيراني
يدمّر اقتصاد البلاد ذاتيًا، وإن حملة “الضغط القصوى” التي ينفذها الرئيس الأميركي
دونالد ترمب
تسرّع هذا التدهور.
وأضافت أن عقوبات اليوم تستهدف سبل تمويل
إيران
لعمليات القمع ضد المحتجين، مشيرة إلى أن دعم النظام الإيراني لما وصفه بـ“الإرهابيين” على حساب الشعب أدى إلى انهيار العملة وتدهور الأوضاع المعيشية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رويترز عن وزارة الخزانة الأميركية: إدراج 5 إيرانيين في قائمة العقوبات الأميركية
Lebanon 24
رويترز عن وزارة الخزانة الأميركية: إدراج 5 إيرانيين في قائمة العقوبات الأميركية
23/01/2026 21:55:04
23/01/2026 21:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على مسؤولين إيرانيين قمعوا المحتجين
Lebanon 24
الخزانة الأميركية: فرضنا عقوبات على مسؤولين إيرانيين قمعوا المحتجين
23/01/2026 21:55:04
23/01/2026 21:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
NBC: مستشارو ترامب لم يضمنوا انهيار النظام الإيراني بعد ضربة أميركية
Lebanon 24
NBC: مستشارو ترامب لم يضمنوا انهيار النظام الإيراني بعد ضربة أميركية
23/01/2026 21:55:04
23/01/2026 21:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناتور أميركي بتحذير خطير: ترامب سيقتل خامنئي إذا استمر النظام الإيراني في قتل المتظاهرين (فيديو)
Lebanon 24
سيناتور أميركي بتحذير خطير: ترامب سيقتل خامنئي إذا استمر النظام الإيراني في قتل المتظاهرين (فيديو)
23/01/2026 21:55:04
23/01/2026 21:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إقتصاد
عربي-دولي
دونالد ترمب
الإيراني
دونالد
إيران
إيرا
ترمب
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الأميركية: قرار العمل العسكري ضد إيران بيد ترامب وحده
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: قرار العمل العسكري ضد إيران بيد ترامب وحده
14:43 | 2026-01-23
23/01/2026 02:43:12
Lebanon 24
Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
Lebanon 24
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
14:35 | 2026-01-23
23/01/2026 02:35:20
Lebanon 24
Lebanon 24
عقوبات.. أميركا تستهدف "أسطول الظل" الإيراني
Lebanon 24
عقوبات.. أميركا تستهدف "أسطول الظل" الإيراني
14:23 | 2026-01-23
23/01/2026 02:23:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد أميركي للعراق.. تقريرٌ يكشف السبب!
Lebanon 24
تهديد أميركي للعراق.. تقريرٌ يكشف السبب!
14:14 | 2026-01-23
23/01/2026 02:14:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
Lebanon 24
بشكل مفاجئ.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
14:02 | 2026-01-23
23/01/2026 02:02:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
Lebanon 24
آتٍ من إيطاليا.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان في هذا الموعد
02:40 | 2026-01-23
23/01/2026 02:40:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
Lebanon 24
ليس دفاعًا عن رئيس الجمهورية
02:00 | 2026-01-23
23/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً بوالده: "حبيبي وروحي مات (صورة)
Lebanon 24
الموت يُؤلم فناناً بوالده: "حبيبي وروحي مات (صورة)
05:28 | 2026-01-23
23/01/2026 05:28:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
14:43 | 2026-01-23
الخارجية الأميركية: قرار العمل العسكري ضد إيران بيد ترامب وحده
14:35 | 2026-01-23
هل اقتربت ضربة إيران؟ حشدٌ عسكريّ أميركي كبير في الشرق الاوسط
14:23 | 2026-01-23
عقوبات.. أميركا تستهدف "أسطول الظل" الإيراني
14:14 | 2026-01-23
تهديد أميركي للعراق.. تقريرٌ يكشف السبب!
14:02 | 2026-01-23
بشكل مفاجئ.. شركات طيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل
13:49 | 2026-01-23
وزير الخارجية التركي: تثبيت الهدنة بسوريا ضروري خلال نقل معتقلي "داعش"
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 21:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 21:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 21:55:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24