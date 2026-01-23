تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
عقوبات.. أميركا تستهدف "أسطول الظل" الإيراني
Lebanon 24
23-01-2026
|
14:23
ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن
واشنطن
فرضت، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من
العقوبات
تستهدف تسع ناقلات نفط تابعة لما يعرف باسم "أسطول الظل" وثمانية كيانات مرتبطة به، وذلك في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على
إيران على
خلفية قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة.
وقالت الوزارة إن الناقلات إلى جانب مالكيها أو الشركات المشغلة لها، منها كيانات تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقار لها، نقلت مجتمعة نفطا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.
ويشير أسطول الظل إلى السفن التي تحمل
النفط
الخاضع للعقوبات، وعادة ما تكون هذه السفن قديمة، وملكيتها مبهمة وتبحر دون تغطية تأمينية من الدرجة الأولى اللازمة لتلبية المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والعديد من الموانئ.
وتقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إن آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض المارة، قتلوا خلال الاضطرابات في
إيران
والتي تصفها بأنها أكبر حملة منذ استيلاء رجال الدين على السلطة في ثورة 1979.
وهدد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
مرارا بالتدخل في إيران بسبب قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي. وقال
ترامب
أمس الخميس إن
الولايات المتحدة
لديها "أسطول" متجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيرات لطهران من إعادة تفعيل برنامجها
النووي
أو قتل المتظاهرين.
وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا شريطة عدم
الكشف عن
هويتهم، إن حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) وعدة مدمرات تعمل بالصواريخ الموجهة ستصل إلى
الشرق الأوسط
في الأيام المقبلة.
وتشمل السفن التي استهدفتها الولايات المتحدة بالعقوبات اليوم السفن سي بيرد والدياب 2 وسيزاريا التي ترفع علم بالاو، والسفينتين أفون وتشيرون 5 اللتين ترفعان علم جزر القمر.
(رويترز)
