تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

عقوبات.. أميركا تستهدف "أسطول الظل" الإيراني

Lebanon 24
23-01-2026 | 14:23
A-
A+
عقوبات.. أميركا تستهدف أسطول الظل الإيراني
عقوبات.. أميركا تستهدف أسطول الظل الإيراني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن واشنطن فرضت، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات تستهدف تسع ناقلات نفط تابعة لما يعرف باسم "أسطول الظل" وثمانية كيانات مرتبطة به، وذلك في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على إيران على خلفية قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة.
 
 
وقالت الوزارة إن الناقلات إلى جانب مالكيها أو الشركات المشغلة لها، منها كيانات تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقار لها، نقلت مجتمعة نفطا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.
 
 
ويشير أسطول الظل إلى السفن التي تحمل النفط الخاضع للعقوبات، وعادة ما تكون هذه السفن قديمة، وملكيتها مبهمة وتبحر دون تغطية تأمينية من الدرجة الأولى اللازمة لتلبية المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والعديد من الموانئ.
 
 
وتقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إن آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض المارة، قتلوا خلال الاضطرابات في إيران والتي تصفها بأنها أكبر حملة منذ استيلاء رجال الدين على السلطة في ثورة 1979.
 

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا بالتدخل في إيران بسبب قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي. وقال ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة لديها "أسطول" متجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيرات لطهران من إعادة تفعيل برنامجها النووي أو قتل المتظاهرين.
 

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) وعدة مدمرات تعمل بالصواريخ الموجهة ستصل إلى الشرق الأوسط في الأيام المقبلة.


وتشمل السفن التي استهدفتها الولايات المتحدة بالعقوبات اليوم السفن سي بيرد والدياب 2 وسيزاريا التي ترفع علم بالاو، والسفينتين أفون وتشيرون 5 اللتين ترفعان علم جزر القمر. (رويترز)
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: عقوبات على 41 سفينة إضافية من ناقلات أسطول الظل الروسي
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 9 جهات تدعم أسطول الظل الروسي
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: اليوم سنقرر بشأن فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع البريطانية تعلن أنها تقدم الدعم للولايات المتحدة في عملية الاستيلاء على ناقلة النفط "بيلا 1" المتهمة بأنها من "أسطول الظل" وبأنها خرقت عقوبات على إيران
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 04:08:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

إيران على

الإيراني

العقوبات

الكشف عن

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:11 | 2026-01-23
Lebanon24
16:53 | 2026-01-23
Lebanon24
16:40 | 2026-01-23
Lebanon24
16:30 | 2026-01-23
Lebanon24
16:30 | 2026-01-23
Lebanon24
16:19 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24