عقوبات.. أميركا تستهدف "أسطول الظل" الإيراني

ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن فرضت، اليوم الجمعة، مجموعة جديدة من تستهدف تسع ناقلات نفط تابعة لما يعرف باسم "أسطول الظل" وثمانية كيانات مرتبطة به، وذلك في إطار سعي واشنطن لتكثيف الضغط على خلفية قتل متظاهرين في الآونة الأخيرة.

وقالت الوزارة إن الناقلات إلى جانب مالكيها أو الشركات المشغلة لها، منها كيانات تتخذ من الهند وسلطنة عمان والإمارات مقار لها، نقلت مجتمعة نفطا ومشتقات بترولية إيرانية بمئات الملايين من الدولارات إلى الأسواق الخارجية.

ويشير أسطول الظل إلى السفن التي تحمل الخاضع للعقوبات، وعادة ما تكون هذه السفن قديمة، وملكيتها مبهمة وتبحر دون تغطية تأمينية من الدرجة الأولى اللازمة لتلبية المعايير الدولية لشركات النفط الكبرى والعديد من الموانئ.

وتقول منظمات معنية بحقوق الإنسان إن آلاف الأشخاص، بمن فيهم بعض المارة، قتلوا خلال الاضطرابات في والتي تصفها بأنها أكبر حملة منذ استيلاء رجال الدين على السلطة في ثورة 1979.



وهدد الرئيس الأمريكي مرارا بالتدخل في إيران بسبب قتل المتظاهرين في الآونة الأخيرة، لكن الاحتجاجات هدأت خلال الأسبوع الماضي. وقال أمس الخميس إن لديها "أسطول" متجه نحو إيران، لكنه يأمل ألا يضطر لاستخدامه، وجدد تحذيرات لطهران من إعادة تفعيل برنامجها أو قتل المتظاهرين.



وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا شريطة عدم هويتهم، إن حاملة الطائرات (أبراهام لينكولن) وعدة مدمرات تعمل بالصواريخ الموجهة ستصل إلى في الأيام المقبلة.





وتشمل السفن التي استهدفتها الولايات المتحدة بالعقوبات اليوم السفن سي بيرد والدياب 2 وسيزاريا التي ترفع علم بالاو، والسفينتين أفون وتشيرون 5 اللتين ترفعان علم جزر القمر. (رويترز)



