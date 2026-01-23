ترامب: كندا تعارض القبة الذهبية فوق جرينلاند

أكد الرئيس الأميركي ، أن صوتت لصالح إقامة علاقات تجارية مع والتي ستسحقها اقتصاديا في خلال عام فقط، وتعارض بناء " الذهبية" الدفاعية فوق جرينلاند رغم أنها ستوفر لها الحماية.

Advertisement