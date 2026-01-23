زلزال يضرب تركيا.. هذه قوته

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة فجر السبت، وكان مركزه على بعد حوالي 4 كيلومترات من بلدة سنديرجي في محافظة باليكسير، وفقًا لبيانات أولية من .



وقع الزلزال في تمام الساعة 00:24:37 بالتوقيت المحلي يوم 24 كانون الثاني 2026، على عمق 10 كيلومترات. وتم تحديد مركزه بالقرب من إيشكلار، وهي منطقة تابعة لبلدة سنديرجي.



شعر سكان المدن الرئيسية في المنطقة بالزلزال، بما في ذلك إسطنبول وإزمير، وحتى الآن لم ترد أي تقارير فورية عن أضرار أو إصابات في الدقائق التي تلت الزلزال.

