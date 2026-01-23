تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن "الناتو" وتدعوه للاعتذار

Lebanon 24
23-01-2026 | 16:53
بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن الناتو وتدعوه للاعتذار
بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن الناتو وتدعوه للاعتذار photos 0
أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن استيائه الشديد من تصريحات دونالد ترامب بشأن مشاركة الناتو في أفغانستان، واعتبرها مهينة ومروعة بشكل صريح، داعيًا الرئيس الأميركي إلى الاعتذار عنها.

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" في منتدى دافوس، قال ترامب إن الولايات المتحدة "لم تكن بحاجة أبدا" لدعم قوات حلف "الناتو"، وزعم أنها "بقيت بعيدة قليلاً عن خطوط المواجهة" في أفغانستان.

وردا على ذلك، أشار ستارمر إلى مقتل 457 جنديا بريطانيا وإصابة كثيرين آخرين في أفغانستان.

وقال ستارمر: "لذا أعتبر تصريحات الرئيس ترامب مهينة ومروعة بصراحة".

وأضاف: "لست مندهشا من أنها سببت هذا الألم الشديد لأحباء القتلى والجرحى".

كما اقترح رئيس الوزراء البريطاني على ترامب الاعتذار عن تصريحاته.

وقال ستارمر: "لو كنت قد أخطأت في الحديث بهذه الطريقة أو قلت هذه الكلمات، لكنت اعتذرت بالتأكيد".

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الرئيس ترامب

منتدى دافوس

كير ستارمر

فوكس نيوز

أفغانستان

البريطاني

Privacy policy
