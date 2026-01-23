بريطانيا ترد على تصريحات ترامب بشأن "الناتو" وتدعوه للاعتذار

أعرب رئيس الوزراء عن استيائه الشديد من تصريحات بشأن مشاركة في ، واعتبرها مهينة ومروعة بشكل صريح، داعيًا الرئيس الأميركي إلى الاعتذار عنها.

وفي مقابلة مع قناة " " في ، قال إن "لم تكن بحاجة أبدا" لدعم قوات حلف "الناتو"، وزعم أنها "بقيت بعيدة قليلاً عن خطوط المواجهة" في أفغانستان.

وردا على ذلك، أشار ستارمر إلى مقتل 457 جنديا وإصابة كثيرين آخرين في أفغانستان.

وقال ستارمر: "لذا أعتبر تصريحات مهينة ومروعة بصراحة".

وأضاف: "لست مندهشا من أنها سببت هذا الألم الشديد لأحباء القتلى والجرحى".

كما اقترح رئيس الوزراء البريطاني على ترامب الاعتذار عن تصريحاته.

وقال ستارمر: " قد أخطأت في الحديث بهذه الطريقة أو قلت هذه الكلمات، لكنت اعتذرت بالتأكيد".