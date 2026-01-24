تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
12
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
5
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
في الشرق الأوسط.. الانتشار الأميركي وصل لأعلى مستوى منذ 8 أشهر
Lebanon 24
24-01-2026
|
00:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
أشارت تقديرات إسرائيلية لإذاعة الجيش، السبت، إلى أن حجم الانتشار العسكري الأميركي في
الشرق الأوسط
هذا الأسبوع، بلغ مستويات قياسية، وصفت هي الأعلى منذ العملية العسكرية ضد
إيران
في يونيو (حزيران) الماضي.
ويتزامن هذا التحشيد الميداني مع زيارة هي الثانية إلى تل أبيب، لقائد القيادة المركزية الأميركية، براد كوبر.
هذا وأكدت "هيئة البث"
الإسرائيلية
بأن المؤسسة الدفاعية تقوم بتحليل زيادة انتشار القوات الأميركية في المنطقة كخطوة قد تكون منصة لهجوم عسكري واسع النطاق للإطاحة بالنظام في إيران، أو كتهديد عسكري موثوق يهدف للضغط على طهران في طريق التوصل إلى اتفاق أفضل من الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الأسبق باراك أوباما.
وعلى الرغم من الحوار المستمر مع الجيش الأميركي، أوضح مصدر أمني، لـ"هيئة البث" أنه حتى الآن "لا يوجد تنسيق عملياتي بشأن إيران"، ولا يزال من غير الواضح كيف سيتصرف الرئيس
ترامب
.
وبالتزامن مع هذه التقارير، أكد مسؤول إيراني لـ"
رويترز
"، بأنّ إيران في حالة تأهب قصوى، ومستعدة لأسوأ السيناريوهات، ملوحاً برد عسكري غير مسبوق على أي تحرك يستهدفها، ومؤكداً بأنّ طهران ستتعامل مع أيّ هجومٍ على أنه "حرب شاملة".
وتعليقاً على هذه التطورات، قال
وزير الخارجية
التركي
، هاكان فيدان، أمس الجمعة، إن هناك مؤشرات على أن
إسرائيل
لا تزال تبحث عن فرصة لشن هجوم على إيران، محذراً من أن مثل هذه الخطوة قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.
وأضاف بالقول: "آمل أن يجدوا طريقاً مختلفاً، لكن الحقيقة هي أن إسرائيل، وعلى وجه الخصوص، تبحث عن فرصة لشن هجوم على إيران وهناك مؤشرات على ذلك".
من جهتها، أكدت الخارجية الأميركية لـ"العربية" و"الحدث" أن قرار العمل العسكري ضد إيران بيد الرئيس
دونالد ترامب
وحده.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات
Lebanon 24
البطالة الأميركية ترتفع مجددًا وتقترب من أعلى مستوى منذ 4 سنوات
24/01/2026 10:08:49
24/01/2026 10:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
صادرات الخشب الروسي إلى أميركا تسجّل أعلى مستوى منذ 2023
Lebanon 24
صادرات الخشب الروسي إلى أميركا تسجّل أعلى مستوى منذ 2023
24/01/2026 10:08:49
24/01/2026 10:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمم المتحدة: التوسيع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة بلغ أعلى مستوى منذ 2017
Lebanon 24
الأمم المتحدة: التوسيع الاستيطاني الإسرائيلي بالضفة بلغ أعلى مستوى منذ 2017
24/01/2026 10:08:49
24/01/2026 10:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: حققت السلام في الشرق الأوسط ولدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام
Lebanon 24
ترامب: حققت السلام في الشرق الأوسط ولدينا سلام في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام
24/01/2026 10:08:49
24/01/2026 10:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
إسرائيل
من جهته
دونالد
تابع
قد يعجبك أيضاً
البيت الأبيض: نرفض انتقادات ستارمر بشأن دور الحلفاء في أفغانستان
Lebanon 24
البيت الأبيض: نرفض انتقادات ستارمر بشأن دور الحلفاء في أفغانستان
02:45 | 2026-01-24
24/01/2026 02:45:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات أمنية تكشف "توقع" إسرائيل بشأن الهجوم على إيران
Lebanon 24
تقديرات أمنية تكشف "توقع" إسرائيل بشأن الهجوم على إيران
02:41 | 2026-01-24
24/01/2026 02:41:21
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركة: نريد سوريا موحدة
Lebanon 24
الخارجية الأميركة: نريد سوريا موحدة
02:18 | 2026-01-24
24/01/2026 02:18:46
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحاب اميركي من سوريا
Lebanon 24
انسحاب اميركي من سوريا
02:15 | 2026-01-24
24/01/2026 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمواجهة كارتيلات المخدرات.. اجتماع عسكري "نادر" لـ34 دولة برئاسة واشنطن
Lebanon 24
لمواجهة كارتيلات المخدرات.. اجتماع عسكري "نادر" لـ34 دولة برئاسة واشنطن
01:30 | 2026-01-24
24/01/2026 01:30:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
Lebanon 24
معلومات جديدة عن مُحاولة الإغتيال في بعلبك... إليكم بالتفاصيل ما حدث بين مجدلون ودورس
08:15 | 2026-01-23
23/01/2026 08:15:29
Lebanon 24
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
11:00 | 2026-01-23
23/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:45 | 2026-01-24
البيت الأبيض: نرفض انتقادات ستارمر بشأن دور الحلفاء في أفغانستان
02:41 | 2026-01-24
تقديرات أمنية تكشف "توقع" إسرائيل بشأن الهجوم على إيران
02:18 | 2026-01-24
الخارجية الأميركة: نريد سوريا موحدة
02:15 | 2026-01-24
انسحاب اميركي من سوريا
01:30 | 2026-01-24
لمواجهة كارتيلات المخدرات.. اجتماع عسكري "نادر" لـ34 دولة برئاسة واشنطن
01:23 | 2026-01-24
ولايات أميركية تعلن حال الطوارئ بسبب عاصفة ثلجية.. وإلغاء آلاف الرحلات
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 10:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 10:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 10:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24