روسيا تهاجم أكبر مدينتين في أوكرانيا

قال مسؤولون إن أكبر مدينتين في تعرضتا لهجمات روسية، في وقت ‍مبكر من السبت، مما أسفر عن سقوط إصابات في العاصمة وفي خاركيف في الشرقي.



وتأتي هذه الهجمات الأخيرة عقب اختتام مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اليوم الأول من محادثات تستمر يومين في تهدف إلى إيجاد ‌حل للحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام.



وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن هجمات وقعت على منطقتين على جانبي نهر دنيبرو الذي يقسم العاصمة.



وكتب كليتشكو على تطبيق " " للرسائل: "(العاصمة) كييف تتعرض لهجوم مكثف من العدو".

وقالت إنه تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ في الهجوم على العاصمة.



وأفاد تكاتشينكو، ‍العسكرية في كييف، بوقوع هجمات بطائرات مسيرة في ثلاث مناطق على الأقل، مما أدى ‍إلى ‍اندلاع حرائق في موقعين على ⁠الأقل.



وتعرضت كييف منذ مطلع ‌العام الجديد لهجومين جويين ⁠مكثفين نفذا ليلاً مما أدى ‍إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني السكنية. ولا تزال طواقم الطوارئ تعمل ⁠على إعادة الخدمات للسكان مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 ‌تحت الصفر.



وفي خاركيف، التي تستهدفها عادة وتقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود، قال رئيس البلدية إيهور تيريكوف إن طائرات مسيرة روسية هاجمت عدة أحياء مما أدى إلى إصابة ‍11 شخصاً.



وكتب على تطبيق "تليغرام" أن الطائرات المسيرة استهدفت سكناً للنازحين ومستشفيين أحدهما مخصص للولادة.