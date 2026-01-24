تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

روسيا تهاجم أكبر مدينتين في أوكرانيا

Lebanon 24
24-01-2026 | 01:00
روسيا تهاجم أكبر مدينتين في أوكرانيا
روسيا تهاجم أكبر مدينتين في أوكرانيا photos 0
قال مسؤولون إن أكبر مدينتين في أوكرانيا تعرضتا لهجمات روسية، في وقت ‍مبكر من صباح اليوم السبت، مما أسفر عن سقوط إصابات في العاصمة كييف وفي خاركيف في الشمال الشرقي.

وتأتي هذه الهجمات الأخيرة عقب اختتام مفاوضين من أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة اليوم الأول من محادثات تستمر يومين في دولة الإمارات تهدف إلى إيجاد ‌حل للحرب المستمرة منذ قرابة أربعة أعوام.

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن هجمات وقعت على منطقتين على جانبي نهر دنيبرو الذي يقسم العاصمة.

وكتب كليتشكو على تطبيق "تليغرام" للرسائل: "(العاصمة) كييف تتعرض لهجوم مكثف من العدو".
وقالت القوات الجوية الأوكرانية إنه تم استخدام طائرات مسيرة وصواريخ في الهجوم على العاصمة.

وأفاد تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة ‍العسكرية في كييف، بوقوع هجمات بطائرات مسيرة في ثلاث مناطق على الأقل، مما أدى ‍إلى ‍اندلاع حرائق في موقعين على ⁠الأقل.

وتعرضت كييف منذ مطلع ‌العام الجديد لهجومين جويين ⁠مكثفين نفذا ليلاً مما أدى ‍إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني السكنية. ولا تزال طواقم الطوارئ تعمل ⁠على إعادة الخدمات للسكان مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 ‌تحت الصفر.

وفي خاركيف، التي تستهدفها روسيا عادة وتقع على بعد 30 كيلومترا من الحدود، قال رئيس البلدية إيهور تيريكوف إن طائرات مسيرة روسية هاجمت عدة أحياء مما أدى إلى إصابة ‍11 شخصاً.

وكتب على تطبيق "تليغرام" أن الطائرات المسيرة استهدفت سكناً للنازحين ومستشفيين أحدهما مخصص للولادة.
