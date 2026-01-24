وزير الخارجية العراقي: يجب ألا نتحمل أعباء معتقلي داعش بمفردنا

أكد نائب ووزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، أنه لا ينبغي للعراق أن يتحمل بمفرده الأعباء الأمنية والمالية لملف معتقلي داعش.



وذكرت في بيان تلقته العراقية (واع)، أن " ووزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في ، كايا كالاس".

وأضافت أنه "جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الجيدة التي تربط العراق بالاتحاد ، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل"، لافتة إلى أن "الجانبين تبادلا وجهات النظر بشأن تطورات الأوضاع في ، ولا سيما التفاهمات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وأسباب الاشتباكات التي شهدتها بعض المناطق".



وتابعت أن "الاتصال تناول أيضاً ملف تنظيم داعش الإرهابي والسجون الموجودة في سوريا، ولا سيما هروب عدد من عناصر التنظيم من بعض السجون التي خرجت عن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فضلاً عن مناقشة الوضع الأمني في منطقة الحسكة ، والتأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار، ومعالجة الإشكالات القائمة بالطرق السلمية".



وأكد الجانبان، بحسب البيان، "أهمية اضطلاع أوروبا بدور فاعل في دعم المباحثات بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، بهدف التوصل إلى اتفاقات واضحة والالتزام بتنفيذها".