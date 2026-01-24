اعتبر النائب في الأوكراني دميتروك أن الرئيس الأوكراني يعطل عملية السلام.

وكتب دميتروك على منصة " ": "هذه ليست المرة الأولى التي أقول ذلك، وسأقوله مرة أخرى: والسلام مفهومان لا يجتمعان. زيلينسكي هو الحرب. سلطته لا توجد إلا في الحرب".



وأضاف أن بحاجة إلى انتقال سياسي حقيقي، واستعادة المجال السياسي، والعمليات الشرعية، والحكومة التي تعمل لصالح الشعب، وليس لبقائها. (روسيا اليوم)