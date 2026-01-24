تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

عن القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد.. إليكم ما كشفه المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية

Lebanon 24
24-01-2026 | 09:25
عن القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد.. إليكم ما كشفه المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، اللواء رضا طلائي ‌نيك، أن القدرات الصاروخية للبلاد شهدت تحسيناً نوعياً وكمّياً مقارنة بفترة الحرب مع إسرائيل التي استمرت 12 يوماً.

وأشار المتحدث إلى أن الخبرات المكتسبة خلال تلك الفترة ساهمت في تعزيز كفاءة الدفاع الصاروخي الوطني.

وأوضح في تصريح له اليوم السبت، أن تراجع وارتباك العدو في الخطابات والتهديدات يعكس قوة الشعب الإيراني ومتانة القدرات الدفاعية والصاروخية للجمهورية الإسلامية.

وأضاف أن إيران تحرص على عدم الإعلان عن زيادة القدرات الصاروخية بشكل مفاجئ، حفاظاً على عنصر المفاجأة والتأثير الاستراتيجي بما يتناسب مع التهديدات المحتملة. (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
وكالة "فارس" عن وزارة الدفاع الإيرانية: القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد أصبحت أكثر كفاءة وتمّت زيادة قدرات القوة الصاروخية بما يتناسب مع التهديدات المحتملة
الخارجية الإيرانية: برنامجنا الصاروخي تم تطويره للدفاع عن بلادنا وقدراتنا الدفاعية ليست موضوعا للتفاوض
المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية: قدراتنا البحرية والبرية والصاروخية مستعدة لمواجهة أي سيناريو
المستشار السياسي للمرشد الإيراني: قدراتنا الصاروخية والدفاعية غير قابلة للإخضاع ولا تحتاج لإذن أحد
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24