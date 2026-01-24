عن القدرات الدفاعية والصاروخية للبلاد.. إليكم ما كشفه المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية

أعلن المتحدث باسم ، اللواء ‌نيك، أن القدرات الصاروخية للبلاد شهدت تحسيناً نوعياً وكمّياً مقارنة بفترة الحرب مع التي استمرت 12 يوماً.



وأشار المتحدث إلى أن الخبرات المكتسبة خلال تلك الفترة ساهمت في تعزيز كفاءة الدفاع الصاروخي الوطني.



وأوضح في تصريح له اليوم السبت، أن تراجع وارتباك العدو في الخطابات والتهديدات يعكس قوة الشعب ومتانة القدرات الدفاعية والصاروخية للجمهورية الإسلامية.



وأضاف أن تحرص على عدم الإعلان عن زيادة القدرات الصاروخية بشكل مفاجئ، حفاظاً على عنصر المفاجأة والتأثير الاستراتيجي بما يتناسب مع التهديدات المحتملة. (إرم نيوز)

