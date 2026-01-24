تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
إلى أين انتقل خامنئي... ومن يتولّى إدارة مكتبه الآن؟
Lebanon 24
24-01-2026
|
09:41
ذكر موقع "Iran International"
الإيراني
أنه وبحسب معلومات حصل عليها، انتقل
المرشد الأعلى
الإيراني
علي خامنئي
إلى ملجأ خاص تحت الأرض في
طهران
بعد أن قيّم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإيرانيين زيادة خطر وقوع هجوم أميركي محتمل.
ووفقاً للموقع الإيراني، وُصِفَ المكان الذي يوجد فيه
خامنئي
بأنه محصّن ذو أنفاق مترابطة.
وتشير المعلومات أيضاً إلى أن مسعود خامنئي، الابن الثالث للمرشد الأعلى، قد تولى الإدارة اليومية لمكتب المرشد، ويعمل كقناة الاتصال الرئيسية مع السلطات التنفيذية للحكومة. (رصد
لبنان
24)
