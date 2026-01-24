إلى أين انتقل خامنئي... ومن يتولّى إدارة مكتبه الآن؟

ذكر موقع "Iran International" أنه وبحسب معلومات حصل عليها، انتقل الإيراني إلى ملجأ خاص تحت الأرض في بعد أن قيّم كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الإيرانيين زيادة خطر وقوع هجوم أميركي محتمل.

ووفقاً للموقع الإيراني، وُصِفَ المكان الذي يوجد فيه بأنه محصّن ذو أنفاق مترابطة.

وتشير المعلومات أيضاً إلى أن مسعود خامنئي، الابن الثالث للمرشد الأعلى، قد تولى الإدارة اليومية لمكتب المرشد، ويعمل كقناة الاتصال الرئيسية مع السلطات التنفيذية للحكومة. (رصد 24)