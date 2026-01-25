تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

لمدة 45 دقيقة.. ترامب وبّخ رئيسة وزراء الدنمارك

Lebanon 24
25-01-2026 | 03:26
لمدة 45 دقيقة.. ترامب وبّخ رئيسة وزراء الدنمارك
لمدة 45 دقيقة.. ترامب وبّخ رئيسة وزراء الدنمارك photos 0
كشفت تقارير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبخ رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن لمدة 45 دقيقة خلال مكالمة هاتفية في كانون الثاني الماضي، وذلك على خلفية اهتمامه بغرينلاند.
 
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أوروبيين لم تسمهم: "في 7 كانون الثاني 2025، وقبل تنصيبه، صرح ترامب لأول مرة بأنه لن يستبعد استخدام القوة العسكرية للاستيلاء على غرينلاند... وفي الأسبوع التالي، أجرت فريدريكسن مكالمة هاتفية حادة مع ترامب، حيث وبخها لمدة 45 دقيقة".
وكان ترامب قد صرّح علناً في السابق بأنه "لا يستبعد استخدام القوة العسكرية" للاستيلاء على الجزيرة ذات الحكم الذاتي التابعة للدنمارك. وجاءت المكالمة الهاتفية الحادة بعد هذا التصريح بأسبوع.

وأشارت فريدريكسن في تصريحات لاحقة إلى قدرة ترامب على التحدث "بوضوح شديد"، مؤكدة أنها تتمتع بدورها بهذه القدرة، لكنها امتنعت عن التفاصيل قائلة إن المحادثة "يجب أن تبقى بين زميلين".

يأتي هذا التوتر الدبلوماسي في وقت أعلن فيه ترامب عن وضع "الخطوط العريضة" لاتفاقيات محتملة بشأن غرينلاند عقب لقائه مع الأمين العام لحلف الناتو، واصفاً أي اتفاق مستقبلي بأنه سيكون "حلاً مميزاً" للولايات المتحدة والحلف.

وتخضع غرينلاند، الإقليم الدنماركي المستقل، لاتفاقية دفاع خاصة مع واشنطن منذ 1951، تلتزم الولايات المتحدة بموجبها بالدفاع عنها إلى جانب التزامات حلف الناتو. (روسيا اليوم)

مواضيع ذات صلة
رئيسة وزراء الدنمارك: تصريحات ترامب بشأن دور الناتو في أفغانستان "غير مقبولة"
وزير خارجية الدنمارك: نحاول إقناع الرئيس ترامب بالتخلي عن رغبته في الاستحواذ على غرينلاند
ماكرون يلتقي الأربعاء رئيسة وزراء الدنمارك ورئيس حكومة غرينلاند
رئيسة وزراء الدنمارك: لن أتخلى عن غرينلاند
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأمين العام

روسيا اليوم

دبلوماسي

الجزيرة

دونالد

واشنطن

