جسر جوي عسكري بين إيران ودولة آسيوية.. تقرير يكشف ما يحصل

نقل موقع "ديفنس أرابيك" عن تقارير غير مؤكدة، أشارت إلى قيام بإنشاء جسر جوي عسكري سريع إلى ، بمشاركة ما يصل إلى 16 طائرة شحن عسكرية. وأثارت هذه الأنباء مخاوف من احتمال تأثير ذلك على موازين القوى في المنطقة، لا سيما في ظل التوتر القائم بين إيران وإسرائيل.



وبحسب التقارير التي نقلتها صحيفة "معاريف" ، والتي لم تحظَ بتأكيد رسمي، فإن قرابة 16 طائرة شحن عسكرية صينية يُعتقد أنها هبطت في إيران خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 56 ساعة.



ويُنظر إلى حجم هذا النشاط وسرعة تنفيذه، في حال صحته، على أنهما تطوران لافتان في ساحة إقليمية تشهد توتراً متصاعداً.



وفي سياق متصل، أدى وصول الجنرال براد ، قائد الأميركية، إلى المنطقة مساء السبت إلى رفع مستوى التأهب في عمومًا، وفي على وجه الخصوص.



وفي ردّ على القلق المتصاعد، أوضحت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن زيارات الجنرال كوبر إلى تُعد متكررة. وأكد مصدر عسكري أن العلاقة وثيقة، مشيراً إلى أن سلف كوبر في المنصب كان يزور إسرائيل بشكل متكرر أيضاً.



وبحسب الجيش ، فإن زيارة كوبر الليلية كانت محطة قصيرة ضمن جولة إقليمية شملت عدة دول. (سكاي نيوز)



