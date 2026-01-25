تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

جسر جوي عسكري بين إيران ودولة آسيوية.. تقرير يكشف ما يحصل

Lebanon 24
25-01-2026 | 04:32
جسر جوي عسكري بين إيران ودولة آسيوية.. تقرير يكشف ما يحصل
نقل موقع "ديفنس أرابيك" عن تقارير غير مؤكدة، أشارت إلى قيام الصين بإنشاء جسر جوي عسكري سريع إلى إيران، بمشاركة ما يصل إلى 16 طائرة شحن عسكرية. وأثارت هذه الأنباء مخاوف من احتمال تأثير ذلك على موازين القوى في المنطقة، لا سيما في ظل التوتر القائم بين إيران وإسرائيل.

وبحسب التقارير التي نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، والتي لم تحظَ بتأكيد رسمي، فإن قرابة 16 طائرة شحن عسكرية صينية يُعتقد أنها هبطت في إيران خلال فترة زمنية قصيرة لم تتجاوز 56 ساعة.

ويُنظر إلى حجم هذا النشاط وسرعة تنفيذه، في حال صحته، على أنهما تطوران لافتان في ساحة إقليمية تشهد توتراً متصاعداً.

وفي سياق متصل، أدى وصول الجنرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، إلى المنطقة مساء السبت إلى رفع مستوى التأهب في الشرق الأوسط عمومًا، وفي إسرائيل على وجه الخصوص.

وفي ردّ على القلق المتصاعد، أوضحت مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أن زيارات الجنرال كوبر إلى تل أبيب تُعد متكررة. وأكد مصدر عسكري أن العلاقة وثيقة، مشيراً إلى أن سلف كوبر في المنصب كان يزور إسرائيل بشكل متكرر أيضاً.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فإن زيارة كوبر الليلية كانت محطة قصيرة ضمن جولة إقليمية شملت عدة دول. (سكاي نيوز)
كيف تصاعدت الأزمة بين ايران وواشنطن؟ تقرير يكشف التفاصيل
ما هي قوة ترامب "الضاربة" بوجه إيران؟ تقرير يكشف
ضباط للأسد عادوا إلى الساحة.. ومصدر عسكري يكشف ما يحصل
خطط أميركية لتصعيد محتمل ضد إيران...تقرير يكشف
